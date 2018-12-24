صادرات تولیدات منطقه آزاد اروند رشد ۳۳ درصدی را نشان می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی موسوی عصر امروز در ششمین مراسم تجلیل از صادر کنندگان برتر منطقه آزاد اروند در اتاق بازرگانی خرمشهر اظهار کرد: با وجود کاهش صادرات از مرز شلمچه اما میزان صادرات محصولات و تولیدات منطقه آزاد اروند در ۹ ماهه سال ۹۶، ۱۱۲ میلیون دلار بوده است که امسال این میزان به ۱۴۹ میلیون دلار رسیده که رشدی ۳۳ صادرات تولیدات منطقه آزاد اروند را نشان می دهد.

وی، وعده استفاده از پیشنهادات ارائه شده در این مراسم همچون تشکیل هلدینگ، کنوانسیون و فراهم سازی زمینه ترانزیتی زمینی به کویت برای ارتقای میزان صادرات از منطقه آزاد اروند را داد.

معاون سرمایه گذاری وتوسعه کسب و کار سازمان منطقه آزاد اروند با برشماری عمده اقدامات انجام شده در مرز شلمچه برای ارتقای کیفی این مرز برای بازرگانان از جدا کردن مسیر ترانزیتی از مسافری، ایجاد مجتمع تجاری - اداری برای استقرار شرکت های تجاری و راه اندازی پارکینگ هشت هکتاری برای پارک خودروهای عراقی در بارانداز تجاری مرزشلمچه به عنوان بخشی از این فعالیت ها یاد کرد.

وی همچنین از نصب دستگاه ایکس ری کامیونی در این مرز خبر داد و گفت: پیش تر دستگاه ایکس ری خودرویی در شلمچه نصب شده بود که دستگاه ایکس ری کامیونی نیز خریداری شده و در حال نصب است که می تواند روند صادرات در مرز شلمچه را سرعت بخشد.

موسوی در ادامه به تشریح روند گزینش صادرکنندگان نمونه پرداخت و اظهار کرد: پس از ۱۰ جلسه کاری و بیش از ۵۰۰ کار کارشناسی با تعیین شاخص و معیارهایی از جمله نوع صادرات، بازار هدف و تنوع محصول، صادرکنندگان شناسایی و با تائید گمرک و کارشناسان نهایی شدند.

وی افزود: برای معرفی پیشکسوتان برگزیده صادرات نیز تداوم فعالیت، حسن شهرت، اشتغالزایی، آشنایی با فعالیت ها و دیگر مولفه ها مدنظر قرار گرفت.