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۳ دی ۱۳۹۷، ۲۲:۰۲

رئیس اداره ثبت احوال رفسنجان:

۱۶۰۰ فقره ازدواج در رفسنجان ثبت شد

۱۶۰۰ فقره ازدواج در رفسنجان ثبت شد

رفسنجان - رئیس اداره ثبت احوال رفسنجان از ثبت هزار و ۶۰۰ فقره ازدواج در این شهرستان طی سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر حاج محمدی عصر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به میزان ثبت وقایع حیاتی، طلاق و ازدواج در شهرستان رفسنجان اشاره کرد و گفت: درصد ثبت ولادت در ۹ ماه نخست امسال ۹۹.۷ درصد است که نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییری نداشته است.

وی ادامه داد: درصد ثبت فوت در ۹ ماه نخست امسال ۹۹.۸ درصد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۰.۱ درصد کاهش پیدا کرده است.

حاج محمدی اظهار کرد: در ۹ ماه نخست امسال یک هزار و ۶۰۲ واقعه ازدواج در شهرستان رفسنجان ثبت شده و یک پنجم این مقدار نیز واقعه طلاق ثبت شده که نسبت به سال قبل آمار طلاق پایین تر بوده است.

وی بیان داشت: در سال جاری تاکنون یک هزار و ۷۸۸ جلد شناسنامه المثنی در شهرستان رفسنجان صادر شده است که ۷۴ جلد خارج از مهلت قانونی که یک ماه است تحویل متقاضی شد.

حاج اکبری عنوان کرد: همچنین امسال ۱۴ هزار و ۷۴۷ جلد شناسنامه تعویضی و ۸۲۸ جلد المثنی تعویضی بوده که به صورت مکانیزه صادر و تحویل متقاضی شده است. ضمن آنکه ۱۸۶ نفر برای بار دوم و هفت نفر برای بار سوم اعلام فقدان شناسنامه کرده و المثنی دریافت کردند.

رئیس اداره ثبت احوال رفسنجان تصریح کرد: در سال جاری تاکنون سه هزار و ۷۲۲ واقعه ولادت نوزاد ایرانی و ۷۶۶ واقعه فوت در شهرستان رفسنجان رقم خورده است.

حاج محمدی عنوان کرد: در سال جاری تاکنون بیشترین فراوانی مربوط به نوزادان دختر با اسامی فاطمه و فاطمه زهرا و نوزاد پسر مربوط به نام محمد در ثبت احوال رفسنجان به ثبت رسیده است.

به گفته وی تغییر نام بالای ۱۵ سال بر عهده ثبت احوال و زیر ۱۵ سال بر عهده مراجع قضایی است که با حکم دادگاه امکان پذیر است.

کد مطلب 4494431

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