۱۶۰۰ فقره ازدواج در رفسنجان ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر حاج محمدی عصر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به میزان ثبت وقایع حیاتی، طلاق و ازدواج در شهرستان رفسنجان اشاره کرد و گفت: درصد ثبت ولادت در ۹ ماه نخست امسال ۹۹.۷ درصد است که نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییری نداشته است.

وی ادامه داد: درصد ثبت فوت در ۹ ماه نخست امسال ۹۹.۸ درصد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۰.۱ درصد کاهش پیدا کرده است.

حاج محمدی اظهار کرد: در ۹ ماه نخست امسال یک هزار و ۶۰۲ واقعه ازدواج در شهرستان رفسنجان ثبت شده و یک پنجم این مقدار نیز واقعه طلاق ثبت شده که نسبت به سال قبل آمار طلاق پایین تر بوده است.

وی بیان داشت: در سال جاری تاکنون یک هزار و ۷۸۸ جلد شناسنامه المثنی در شهرستان رفسنجان صادر شده است که ۷۴ جلد خارج از مهلت قانونی که یک ماه است تحویل متقاضی شد.

حاج اکبری عنوان کرد: همچنین امسال ۱۴ هزار و ۷۴۷ جلد شناسنامه تعویضی و ۸۲۸ جلد المثنی تعویضی بوده که به صورت مکانیزه صادر و تحویل متقاضی شده است. ضمن آنکه ۱۸۶ نفر برای بار دوم و هفت نفر برای بار سوم اعلام فقدان شناسنامه کرده و المثنی دریافت کردند.

رئیس اداره ثبت احوال رفسنجان تصریح کرد: در سال جاری تاکنون سه هزار و ۷۲۲ واقعه ولادت نوزاد ایرانی و ۷۶۶ واقعه فوت در شهرستان رفسنجان رقم خورده است.

حاج محمدی عنوان کرد: در سال جاری تاکنون بیشترین فراوانی مربوط به نوزادان دختر با اسامی فاطمه و فاطمه زهرا و نوزاد پسر مربوط به نام محمد در ثبت احوال رفسنجان به ثبت رسیده است.

به گفته وی تغییر نام بالای ۱۵ سال بر عهده ثبت احوال و زیر ۱۵ سال بر عهده مراجع قضایی است که با حکم دادگاه امکان پذیر است.