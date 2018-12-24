اقتصاد مطبوعات به شدت شکننده است/ایجاد ۲۰ هزار فرصت شغلی

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعباس صالحی دوشنبه شب در دیدار با اصحاب رسانه، فرهنگ و هنر آذربایجان غربی در تالار شمس ارومیه افزود: در خصوص نامه قوه قضائیه مبنی بر اختصاص آگهی به یک روزنامه هم ورود پیدا کردیم و نامه نگاریهای لازم صورت گرفته که امید می رود به نتیجه مورد درخواست برسد.

صالحی با بیان اینکه مطبوعات و رسانه ها وبال استان نبوده بلکه محور توسعه هر منطقه ای به شمار می روند خاطرنشان کرد: اقتصاد فرهنگ و هنر همزمان باید مورد توجه قرار گیرد وهر دو با هم حرکت کنند وگرنه فرهنگ و هنر به زمین می خورد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطرنشان کرد: اقتصاد وهنر دوبال روحانی وجسمانی هستند که باید باهم حرکت کنند،و اگر اقتصاد بدون هنر باشد مبتذل می شود از طرف دیگر اگر هنر به اقتصاد پایداری تکیه نداشته باشد دوام نخواهد داشت.

صالحی اضافه کرد: همزمان که به روح هنر توجه شود باید به جسم و ماده و اقتصاد هنر نیز توجه شود و این توجه را با اقداماتی دنبال می کنیم چون اسم فرهنگ و هنر در بسیاری از حوزه های اقتصادی گم شده است.

ایجاد ۲۷۰ اشتغال در حوزه فرهنگ و رسانه آذربایجان غربی طی دو سال آینده

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: طرح‌هایی از قبیل خیابان‌ها و گذرگاههای فرهنگ و هنر نیز با نگاه اقتصاد فرهنگ و هنر در نظر گرفته شده است و همچنین رویکرد عدالت فرهنگی و اقتصادی در کنار چند رویکرد دیگر شفاف‌سازی و بهبود فضای کسب و کار، می‌تواند مبنایی قرار گیرد که به افق آینده خوش‌بین‌تر باشیم و مسیر آینده را امیدوارانه‌تر پیش ببریم.

وی در ادامه از ایجاد ۲۰ هزار فرصت شغلی در دو سال آینده خبر داد و گفت: ظرف دو سال آینده ۲۰ هزار شغل در حوزه رسانه و کسب و کارهای فرهنگی ایجاد می شود که سهم آذربایجان غربی ۲۷۰ نفر با ۲۷ میلیارد تومان تسهیلات بانکی است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر اینکه عدالت فرهنگی واقتصاد هنری دو رویکرد وزارت ارشاد است عنوان کرد: بر این اساس در سفر های استانی تفاهم نامه سه ساله ای بین استانداری و وزارت ارشاد به امضا می رسد که هدف از آن ترکیب اعتبارات استانی وملی بودجه فرهنگی است.

صالحی با اشاره به اینکه امروز تفاهم ‌نامه ۱۴۰ میلیارد تومانی بین استان و وزارت ارشاد امضا شد، بیان کرد: در حوزه زیرساختی در این تفاهم‌نامه، احداث چند هنرستان دخترانه و پسرانه و تجهیز موسسات فرهنگی، قرآن و عترت پیش‌بینی شده است.

امضای تفاهم نامه همکاری بین استانها و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه تاکنون این تفاهم نامه در ۱۱ استان کشور امضا شده است افزود: شاخص اعتبارات فرهنگی در فضای کشور کم است و خرید کتاب از ناشران و نویسندگان باید افزایش یابد بنابراین با پرداخت وام، تسهیلات و حمایت از نشریات در سالهای آینده از ناشران کتاب حمایت می‌شود.

وی ادامه داد: اتمام تالار مرکزی ارومیه، احداث سالن نمایشگاه ، احداث موزه قرآن وعترت وموزه مطبوعات ،از بندهای این تفاهم نامه است که در کنار حمایت های زیرساختی حمایت از تولید فیلم های کوتاه وبلند، افزایش شاخص اعتبارات فرهنگی و افزایش خرید کتاب از مولفان، وتامین اعتبار ۲۵میلیارد ریالی برای مطبوعات، کشف وتوجه به استعدادهای خلاق در شهرستانها نیز در این تفاهم نامه لحاظ شده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه مسیر خود را در فضای استانها باید جدی‌تر بگیریم و خلاقیت‌های استانی را در دهه پنجم انقلاب اسلامی نمایان‌تر کنیم، خاطرنشان کرد: سفرهای برنامه دو یا سه روزه استانی یکی از اقدامات موثر در این راستا است و باید اعتبارات ملی را با اعتبارات استانی ترکیب کنیم، چرا که منابع مالی حوزه فرهنگ ضعیف است و در سالهای مختلف ساختار کم‌جانی بوده است.

اقتصاد فرهنگ و هنر باید همپای هم مورد توجه قرار گیرد

صالحی ادامه داد: یکی از اقداماتی که دنبال می‌کنیم این است که اسم فرهنگ و هنر در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی گم شده و نامی از فرهنگ و هنر و رسانه در بسیاری از آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای اقتصادی وجود ندارد و باید ردپای هنر را در حوزه اقتصادی کشور اضافه کنیم تا از این طریق فرصتی برای اقتصاد فرهنگ و هنر ایجاد کنیم.

وی با اشاره به اینکه آذربایجان‌غربی به دلیل هم مرزی با سه کشور خارجی از شرایط ویژه فرهنگی و هنری برخوردار است گفت: وجود سه زبان مختلف ترکی، کردی و فارسی در استان از ظرفیت های قابل توجه است چرا که هر زبان تفکر و فرهنگ خاص خود را دارد و وقتی سه زبان مختلف در این استان با هم ترکیب می‌شوند، تولیدات خاص خود را ایجاد می‌کنند و ترکیب سه زبانه در این استان یک مزیت بی‌نظیر به شمار می‌رود.