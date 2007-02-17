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۲۸ بهمن ۱۳۸۵، ۱۸:۵۷

طبق اعلام کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال؛

تیمهای ملوان، راه‌آهن و ابومسلم به پرداخت جریمه نقدی محکوم شدند

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال دو باشگاه ملوان بندرانزلی و راه‌آهن تهران را به پرداخت جریمه نقدی محکوم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دو تیم ملوان بندرانزلی و راه ‌آهن تهران در دیداری که در هفته دوازدهم لیگ برتر مقابل هم برگزار کردند با تأخیر وارد زمین مسابقه شدند.

این تأخیر باعث شد که کمیته انضباطی فدراسیون راه ‌آهن را به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال و ملوان بندرانزلی را به پرداخت ششصد هزار ریال جریمه نقدی محکوم کند.

همچنین این کمیته دعوی یونس گراییلی را به طرفیت باشگاه ابومسلم خراسان مورد بررسی قرار داد و با توجه به محتویات پرونده این باشگاه را به پرداخت مبلغ صد و چهل میلیون ریال در حق گراییلی محکوم کرد که این رأی با عنایت به اقرار خوانده و قبول دین قطعی است.

کد مطلب 449444

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