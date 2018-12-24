بیمه خبرنگاران و هنرمندان دغدغه اصلی ارشاد اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام ناصر خدایاری دوشنبه شب در دیدار اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه استان با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه عدالت، توازن و حقوق فرهنگی از اهداف اصلی وزارت ارشاد است گفت: بیمه هنرمندان از دغدغه اصلی آنها بوده و امید است بتوانیم این معضل خبرنگاران و هنرمندان حل شود.

وی با اشاره به اینکه عمده اهداف وزارت فرهنگ و ارشاد و به تبع آن در اداره فرهنگ و ارشاد، حمایت و هدایت جامعه هدف است افزود: در این خصوص برای کمک به رسالت و هدف حدود ٤ ماه است در مورد سه ضلع مثلث کار شده اما هنوز به زوایای شفاف نرسیده‌ایم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌غربی بیان کرد: در استان توزیع و سکونت هنرمندان نیز به درستی مشخص نیست و در آینده نزدیک بررسی خواهد شد.

وی با اشاره به اقداماتی که در هفت ماهه سال جاری در شهرستان‌ها انجام شده است، گفت: تعمیرات در تمام شهرستان‌های شوط، پلدشت، چالدران، چایپاره، خوی، شاهین دژ، بوکان، سلماس و خوی در این مدت انجام شده است.

دکتر خدایاری اضافه کرد: در این رابطه سیستم برودتی و گرمایشی مجتمع فرهنگی هنری خوی که ٩ سال مشکل داشت و بلااستفاده بود راه اندازی شد.

وی افزود: علاوه بر آن در ماکو و در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان، کف‌سازی صورت گرفته و همچنین در مهاباد، خوی، شاهین دژ و سردشت رادیاتور برای مراکز فرهنگی خریداری شده و زیرساخت های کارهای فرهنگی هنری کاملا آماده شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی با بیان اینکه عدالت، توازن و حقوق فرهنگی از اهداف اصلی وزارت ارشاد است گفت: بیمه هنرمندان از دغدغه اصلی آنها بوده و امید است بتوانیم این معضل خبرنگاران و هنرمندان حل شود.