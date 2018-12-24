طرح خلع سلاح عمومی در دزفول اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حیدری عصر امروز دوشنبه در آئین تکریم و معرفی فرماندهان سابق و جدید انتظامی شهرستان دزفول در سالن شیخ انصاری دانشگاه آزاد اسلامی این شهرستان اظهار کرد: هر دولتی بر پایه امنیت تاسیس می شود و وظیفه ذاتی و جوهری آنها تامین امنیت، آسایش و رفاه مردم است.

وی، استقرار امنیت را وظیفه نیروهای مسلح برشمرد و افزود: برای تحقق و استقرار امنیت پیش از آنکه به وظایف بپردازیم باید به اهداف امنیت که نیروهای دفاعی، امنیتی و مسلح کشور بر اساس آنها شکل گرفته اند، توجه کنیم.

سرپرست فرمانداری دزفول با اشاره‌ به افزایش حوادث امنیتی و سرقت های مسلحانه در دزفول طی دو ماه اخیر عنوان کرد: این حوادث روان مردم را مشوش کرده در همین راستا شورای تامین در زمینه مدیریت و کاهش این حوادث ورود و چند طرح مدون و اصولی را تصویب کرده که طی چند روز آینده اجرا خواهند شد.

حیدری اضافه کرد: با توجه به شرایط خاص و متفاوتی که در دزفول وجود دارد نمایان شدن آثار این طرح های نظم و امنیت نسبت به آنچه اشرار انجام می دهند طبیعتا اندکی طول خواهد کشید که امیدوار هستیم فرمانده جدید انتظامی شهرستان با همکاری و تعامل مناسب با شورای تامین بتواند مامور خوبی برای اجرای این طرح ها در کنار حمایت اعضای شورای تامین باشد.

وی با تاکید بر اینکه خوزستان و شهرستان دزفول محلی برای جولان اشرار و مخلان نظم و امنیت نیست، گفت: با برنامه ریزی های صورت گرفته و اجرای طرح ها و راهکارهای متعدد اجازه جسارت، گستاخی و شرارت را به مخلان نظم در دزفول نخواهیم داد و این شهرستان را به محل ناامنی برای جولان آنها تبدیل خواهیم کرد.

سرپرست فرمانداری دزفول با تأکید بر لزوم استفاده پلیس از فناوری برای ارتقای امنیت شهرستان افزود: ناجا در سراسر کشور همواره پیشقراول استفاده از ابزارهای تکنولوژی و فناوری بوده است؛ بنابراین لازم است پلیس دزفول و به ویژه پلیس فتای شهرستان بیش از پیش از این مهم برای پیشگیری و مقابله با حوادث استفاده کند.

حیدری همچنین با تاکید بر لزوم بازتولید و تخصصی ترشدن فرایند آموزش نیروهای پلیس همزمان با تولید بزهکاری های خرد و کلان جدید نیز گفت: نیروی انتظامی دزفول باید بابرنامه ریزی های مدون و هماهنگ و اجرای عملیات روانی، روان مخلان نظم و امنیت را به گونه ای برهم بزند که کسانی که قصد ناامنی دارند در ذهنشان نیز اجازه ای برای این کار نبینند.

وی با اشاره‌ به اینکه عمده جرائم خشن در دزفول از سوی مجرمان باسابقه است، افزود: این افراد حرفه ای و باسابقه که تعداد آنها زیاد نیست را نباید به راحتی رها کرد به گونه ای که شورای تامین دزفول در این زمینه ورود کرده تا بتواند روی این افراد کارکند.

حیدری از تدوین طرح خلع سلاح عمومی توسط شورای تامین دزفول خبر داد و گفت: مطالعات این طرح آغاز شده و باید پس از همفکری و همکاری با شوراهای تامین شهرستان های اطراف به جمع بندی نهایی رسیده و این طرح را اجرایی کنیم.

وی تاکیدکرد: تا زمان اجرایی شدن این طرح، پلیس شهرستان ملزم است با طرح های فوریتی و به ویژه طرح های تصویب شده در شورای تامین با سرقت های مسلحانه مقابله کند و با افزایش اقدامات پلیسی و روانی، امنیت نسبی و قابل قبولی را برای مردم به ارمغان آورد.