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۲۸ بهمن ۱۳۸۵، ۱۸:۰۵

مصطفی دنیزلی پس از شکست برابر استقلال اهواز:

باید در مورد بدشانسی تیم صحبت کنم نه دلیل باخت/ نمی توانم با تیم کامل مقابل حریف به میدان بروم

باید در مورد بدشانسی تیم صحبت کنم نه دلیل باخت/ نمی توانم با تیم کامل مقابل حریف به میدان بروم

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس بدشانسی را عامل اصلی عدم نتیجه گیری تیمش مقابل استقلال اهواز دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، دنیزلی که پس ازشکست تیمش مقابل استقلال اهواز درکنفرانس مطبوعاتی شرکت نکرد، درگفتگو با یکی از شبکه های تلویزیونی و در پاسخ به این سوال که دلیل باخت پرسپولیس چه بود؟ گفت: من نباید درمورد علت شکست تیم دراین دیدار حرف بزنم بلکه باید در مورد بدشانسی های اخیرتیم صحبت کنم.

وی درادامه افزود: درهفته های اخیربه دلیل مصدومیت، بازیکنان اصلی خود را دراختیار نداشتم و کمترپیش آمد که با تیم کامل مقابل حریفان به میدان بروم.

سرمربی پرسپولیس پس از این صحبتهای کوتاه به رختکن رفت و به سوالات خبرنگاران دیگر در مورد شکست مقابل استقلال اهواز پاسخ نداد.

کد مطلب 449445

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