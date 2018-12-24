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۳ دی ۱۳۹۷، ۲۲:۳۵

با ارزش ۲۳ هزار میلیارد ریال صورت گرفت؛

ورود دور جدید اسناد خزانه به فرابورس

ورود دور جدید اسناد خزانه به فرابورس

دور جدید اسناد خزانه اسلامی در نمادهای «اخزا۷۱۳» و «اخزا۷۱۴» جمعا به ارزش ۲۳ هزار و ۶۹۳ میلیارد و ۶۶۳ میلیون ریال دوم‌ دی‌ماه ۹۷ در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران پذیرش شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرابورس ایران، ناشر این اوراق وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت بوده و موضوع انتشار این اسناد خزانه اسلامی پذیرش‌شده، تسویه بدهی‌های بندهای «ب» و «ه» تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور است.

اوراق اخزا ۷۱۳ که در ۱۸ مهرماه سال ۹۷ منتشر شده دارای سررسید ۳۴ ماهه بوده و بدین ترتیب در ۱۸ آبان‌ماه سال ۱۴۰۰ سررسید خواهد شد.

اما اسناد خزانه اسلامی با نماد اخزا۷۱۴ سررسید یکساله دارد و از آنجا که تاریخ انتشار آن ۲۲ مهرماه سال جاری است، دوازده ماه بعد یعنی در ۲۲ مهرماه سال ۹۸ شاهد سررسید شدن این دسته از اخزا خواهیم بود.

در حال حاضر ۲۴ نماد اسناد خزانه اسلامی روی تابلو معاملات بازار اوراق با درآمد ثابت فرابورس وجود دارد که یک نماد آن با عنوان «سخاب» و مابقی اوراق با نام «اخزا» خریدوفروش می‌شوند.

نرخ بازده تا سررسید این ۲۴ نماد معاملاتی اسناد خزانه اسلامی در حال حاضر بین ۲۰ تا ۲۳ درصد در نوسان است.

از دیگر رویدادهای مهم دومین روز کاری دی‌ماه جاری پیوستن یک شرکت جدید به بازار پایه فرابورس بود. بر این اساس شرکت صنایع تجهیزات نفت که با نماد معاملاتی «فنفت» در گروه فلزات اساسی و زیرگروه تولید آهن و فولاد پایه قرار گرفته است، از روز گذشته در تابلو ج بازار پایه فرابورس ایران درج شد.

کد مطلب 4494452

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