پیام تسلیت آیت الله محمودی در پی درگذشت آیت الله هاشمی شاهرودی

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی، با سابقه ترین امام جمعه کشور در پی درگذشت آیت الله هاشمی شاهرودی، رییس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام پیام تسلیتی صادر کرد.

در این پیام آمده است: ارتحال عالم ربانی وخدوم، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو فقهای شورای نگهبان آیت الله هاشمی شاهرودی را به پیشگاه امام عصر(عج)، مقام معظم رهبری، مراجع عظام تقلید وحوزه های علمیه و خانواده ایشان تسلیت عرض می کنم.

این پیام می افزاید: این فقیه عالیقدر از ذخائر حوزه های علمیه قم ونجف بود که فقدان ایشان جبران ناپذیر است، رحمت ورضوان الهی را برای ایشان وصبرو اجر را برای بازماندگان از خداوند متعال خواستارم.