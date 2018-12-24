به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی خادمی اظهار کرد: حضور عاشورایی مردم در حمایت از ولایت فقیه و راهپیمایی این روز، نقطه عطفی در تاریخ انقلاب و برگ زریّن دیگری در افتخارات مرد و زن ایرانی به حساب می آید و ۹ دی برائت ملت ایران به دشمنان و آری گفتن به نظام اسلامی بود.

خادمی با اشاره به فعالیت دشمنان در داخل و خارج از میهن اسلامی برای کمرنگ نشان دادن چهلمین سال عزت ملت ایران، بیان کرد: روحانیون و نهادهای وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی باید با برنامه‌ریزی دقیق برای تبیین نقش انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن تلاش مضاعفی داشته باشند.

وی افزود: مشروعیت سیاسی نظام اسلامی ایران، بار دیگر با حضور خودجوش ده‌ها میلیونی مردم اثبات شد و اکنون مبلغان در حفظ این ارزش مسئولندو نباید از آن غافل شوند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی تصریح کرد: ۹ دی ماه در واقع روز رسوایی دشمنان اسلام بود و ملت ایران دشمنان خود را شناختند و این موضوع دست آورد عظیمی است.