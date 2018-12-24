به گزارش خبرگزاری مهر، محمود بادله بابیان اینکه حامیان طرح اکرام ایتام و محسنین حدود ۱۱ میلیارد تومان به فرزندان طرح ایتام و محسنین کمک کردند، اظهار کرد: هم‌اکنون ۲۶ هزار و ۱۷۳ حامی نیکوکار از سراسر کشور حمایت ایتام و فرزندان نیازمند غیر یتیم را بر عهده‌دارند.

وی بابیان اینکه هفت هزار و ۲۲ خانوار در قالب این دو طرح تحت حمایت‌های کمیته امداد این استان قرار دارند، افزود: هم‌اکنون سه هزار و ۴۹۳ یتیم و سه هزار و ۷۲۹ فرزند نیازمند نیز در قالب طرح محسنین تحت حمایت این نهاد هستند.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان بیان کرد: با همکاری خیران، تمامی ایتام تحت حمایت این نهاد از نعمت پدر معنوی برخوردار هستند اما بااین‌وجود برای رسیدگی به نیاز این کودکان حمایت‌های بیشتری در بخش‌های درمانی، مسکن، تحصیلی، معیشتی و اشتغال لازم است.

بادله تصریح کرد: ۳۲۷ نفر از کودکان زیرپوشش طرح محسنین، فاقد حامی هستند که امیدواریم با مشارکت خیران شاهد رشد و ارتقاء زندگی و تحصیل در این خانوارها باشیم.

وی با اشاره به اینکه سرانه کمک به فرزندان نیازمند ماهیانه حداقل ۵۰ هزار تومان است، افزود: نیکوکاران و هم استانی‌ها می‌توانند با مشارکت در این طرح خداپسندانه از فیوضات معنوی آن برخوردار شوند.