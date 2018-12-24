  1. استانها
  2. لرستان
۳ دی ۱۳۹۷، ۲۳:۳۵

بخشدار اشترینان مطرح کرد:

اجرای برنامه‌های تشویقی کتاب‌خوانی را در «اشترینان» رونق داد

بروجرد- بخشدار اشترینان گفت: اجرای برنامه‌های تشویقی و فرهنگی تعداد اعضای کتابخانه بخش اشترینان را افزایش داده و منجر به رونق کتاب‌خوانی شده است.

مقداد صارمی در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه لازمه توسعه یافتگی جوامع بالابردن سطح مطالعه مفید در بین افراد است، افزود: امروزه درصد سرانه مطالعه در کشور کاهش پیدا کرده که نشان از دور شدن مردم از کتاب و کتابخوانی دارد.

وی تصریح کرد: وجود فضای مجازی و شبکه های اجتماعی توانسته اوقات زیادی از مردم را به خود معطوف کند و همین موضوع باعث شده است اکثر افراد از خواندن کتاب و توجه به کتابخوانی غافل بمانند.

بخشدار اشترینان با اشاره به تشکیل انجمن کتابخانه های بخش اشترینان به عنوان پتانسیل مناسب فرهنگی، ادامه داد: با تدبیر انجمن کتابخانه های بخش اشترینان و همکاری شهردار اشترینان و مدیر آموزش وپرورش منطقه در مدت کوتاهی توانسته ایم با ارائه راهکارهای مناسب تعداد قابل توجهی از علاقه مندان به کتابخوانی را به عضویت انجمن دربیاوریم.

صارمی با بیان اینکه در مدت ۱۵روز تعداد ۶٨نفر از دانش آموزان و جوانان اشترینان به عضویت کتابخانه بخش اشترینان درآمده اند، اظهار داشت: راهکارهای تشویقی و حمایت مسئولین از موضوع مطالعه باعث جذب حداکثری جوانان علاقمند به کتابخوانی خواهد شد.

وی گفت: همچنین رونق کتابخانه ها و افزایش سطح مطالعه مفید در بین افراد باعث توسعه یافتگی جامعه خواهد شد.  

بخشدار اشترینان یادآور شد: از ابتدای تاسیس کتابخانه این بخش تعداد ۴۰۰ نفر عضو شده اند که با اجرای برنامه های تشویقی و فرهنگی در مدت کوتاهی ۶٨نفر عضو جدید به کتابخانه اضافه شده که این تعداد عضویت در کتابخانه اشترینان بی سابقه بوده است.

کد مطلب 4494478

