برگزاری مانور فرضی قطع گاز در خراسان شمالی/ فردا انجام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی ثروتی اظهار کرد: برگزاری این مانور تمرینی برای نمایش و ارزیابی آمادگی و توان مجموعه مدیریت شهرستان و استان در عبور از شرایط ویژه ناشی از قطع احتمالی گاز شهری است.

ثروتی با بیان این که این مانور فرضی خواهد بود و قطع گاز در طول زمان مانور انجام نمی گیرد، ادامه داد: بحران ها فارغ از دلایل ایجاد، طبیعی یا انسان ساخت بودن آن به دلیل ماهیت و شرایط خاصی که در موقعیت های اضطراری به وجود می آید، فراتر از آن هستند که با امکانات و برنامه های موجود مدیریت شوند.

وی اضافه کرد: بنابراین غیر منتظره بودن بحران ها همراه با ناتوانی در تعیین زمان و مکان دقیق وقوع آن ها، حجم بالای اطلاعات رسیده، گستردگی تخریب و خسارات مالی و جانی ایجاد شده، تعدد سازمان ها و ماهیت چند بعدی آن و ... سبب می شود که مدیران به طور مرتب با شرایطی مواجه شوند که نیازمند اتخاذ تصمیمات سریع و صحیح است.

مدیر کل پدافند غیرعامل استانداری خراسان شمالی تصریح کرد: علم و دانش مدیریت با ارائه چارچوب هایی برای تصمیم گیری، سعی دارد این حوادث را به بهترین نحو کنترل کند و یکی از نخستین مدل های برنامه ریزی برای شریط بحران، برنامه ریزی مبتنی بر سناریو بوده است.