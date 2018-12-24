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۳ دی ۱۳۹۷، ۲۳:۴۶

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری خراسان شمالی:

برگزاری مانور فرضی قطع گاز در خراسان شمالی/ فردا انجام می شود

برگزاری مانور فرضی قطع گاز در خراسان شمالی/ فردا انجام می شود

بجنورد- مدیر کل پدافند غیرعامل استانداری خراسان شمالی از برگزاری مانور فرضی قطع گاز در روز سه شنبه چهارم دی ماه در بجنورد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی ثروتی اظهار کرد: برگزاری این مانور تمرینی برای نمایش و ارزیابی آمادگی و توان مجموعه مدیریت شهرستان و استان در عبور از شرایط ویژه ناشی از قطع احتمالی گاز شهری است.

ثروتی با بیان این که این مانور فرضی خواهد بود و قطع گاز در طول زمان مانور انجام نمی گیرد، ادامه داد: بحران ها فارغ از دلایل ایجاد، طبیعی یا انسان ساخت بودن آن به دلیل ماهیت و شرایط خاصی که در موقعیت های اضطراری به وجود می آید، فراتر از آن هستند که با امکانات و برنامه های موجود مدیریت شوند.

وی اضافه کرد: بنابراین غیر منتظره بودن بحران ها همراه با ناتوانی در تعیین زمان و مکان دقیق وقوع آن ها، حجم بالای اطلاعات رسیده، گستردگی تخریب و خسارات مالی و جانی ایجاد شده، تعدد سازمان ها و ماهیت چند بعدی آن و ... سبب می شود که مدیران به طور مرتب با شرایطی مواجه شوند که نیازمند اتخاذ تصمیمات سریع و صحیح است.

مدیر کل پدافند غیرعامل استانداری خراسان شمالی تصریح کرد: علم و دانش مدیریت با ارائه چارچوب هایی برای تصمیم گیری، سعی دارد این حوادث را به بهترین نحو کنترل کند و یکی از نخستین مدل های برنامه ریزی برای شریط بحران، برنامه ریزی مبتنی بر سناریو بوده است.

کد مطلب 4494484

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