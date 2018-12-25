به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم صفوی، صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران استان برای پیگیری گلایه شهروندان نسبت به کیفیت نان در فرمانداری حاضر شده بودند، با بیان این‌که درصدد هستیم ذائقه مردم را تغییر دهیم، اظهار کرد: در طب اسلامی و طب ابوعلی سینا اولین راه درمان بیماران و حفظ سلامت مردم معالجه مزاج بیان شده است.

وی افزود: به همین منظور تصمیم داریم استفاده از میزان سبوس را در آرد نانوایی‌های گرگان افزایش دهیم.

صفوی با اشاره به خاصیت سبوس، ادامه داد: سبوس بازکننده عروق بوده و در کاهش کلسترول و جلوگیری از چاقی مفید است.

فرماندار گرگان گفت: افزودن دستی سبوس به آرد اثرات سوء بر سلامتی دارد اما ما در شورای آرد و نان با مشورت همه اعضای گروه مصوب کردیم که ۱۸ درصد سبوس گیری آرد به ۱۵ درصد برسد، یعنی سه درصد میزان سبوس را افزایش دهیم.

وی بیان کرد: این سبوس ۱۰۰ درصد بهداشتی است و می‌تواند به آرامی ذائقه مردم را تغییر دهد و ما به عنوان متولی وظیفه داریم که به سلامت مردم فکر کنیم لذا این کار را انجام خواهیم داد.

صفوی تصریح کرد: همچنین این موضوع در شورای سلامت شهرستان مطرح و بدون هیچ رأی مخالفی تصویب شد.

وی با تأکید بر این‌که این امر پشتوانه علمی، بهداشتی و درمانی دارد و از بهمن ماه شروع خواهد شد، افزود: در ماه جاری این مسأله را از صداوسیما و رسانه‌ها تبلیغ و مردم را آگاه خواهیم کرد.

فرماندار گرگان ادامه داد: هدف ما این است که نان سالم را همراه با مسائل بهداشتی و درمانی به مردم ارائه کرده و اگر در ماه‌های بعد از آن استقبال شد می‌توانیم این موضوع را تقویت کنیم.

وی در خصوص برخی شکایات از آرد بی‌کیفیت در نانوایی‌های شهرستان، تأکید کرد: مردم می‌توانند مشکلاتی که در خصوص کیفیت آرد و نان وجود دارد را از طریق شماره ۱۲۴ به ما اطلاع دهند و ما آن را با نظارت بهداشت بررسی کرده و اگر کارخانه‌ای ایراد داشته باشد حتماً با آن برخورد و سهمیه آن را قطع خواهیم کرد.

صفوی خاطرنشان کرد: همیشه به صورت تصادفی آرد نانوایی‌ها را بررسی کرده و با متخلفان برخورد می‌شود که نمونه آن قطع سهمیه ۳۰۰ تنی آرد در یک کارخانه بود.