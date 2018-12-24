جریان های سیاسی عراق درگذشت آیت الله شاهرودی را تسلیت گفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، جریان های سیاسی عراق درگذشت آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام را تسلیت گفتند.

بر اساس این گزارش، حزب الدعوه عراق درگذشت آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را تسلیت گفت.

حزب الدعوه ضمن تسلیت رحلت آیت الله هاشمی شاهرودی، درگذشت ایشان را موجب خلاء بزرگی در عرصه علم و جهاد دانست که به آسانی جبران نخواهد شد.

همچنین عصائب اهل الحق به ریاست شیخ قیس الخزعلی و النجباء به ریاست شیخ اکرم الکعبی در اطلاعیه هایی جداگانه رحلت آیت الله شاهرودی را تسلیت گفتند.

عصائب اهل الحق با یاد کردن از آیت الله شاهرودی بعنوان قامت بلند علمی و دینی و همچنین انسان و عالمی بزرگ که خدمات بزرگی به دین، حرکت اسلامی و جهان اسلام ارائه نمود، از خدمات چشمگیر وی به اسلام ناب محمدی و مبارزه با استکبار جهانی تمجید کرد.

«همام حمودی» رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق نیز با تسلیت رحلت آیت الله هاشمی شاهرودی، اظهار داشت که جهان اسلام با رحلت ایشان ذخیره علمی بدیع و کم نظیری را از دست داد.

حمودی طی بیانیه ای این ضایعه دردناک را به حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی و مراجع عظام تقلید تسلیت گفته است.

گفتنی است که آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی دوشنبه شب پس از مدت ها تحمل بیماری دار فانی را وداع گفت.