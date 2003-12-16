سهم مردم در پيشبرد آموزش هاي زيست محيطي 50 درصد است

به گزارش خبرگزاري مهر دكتر مجيد مخدوم رييس كميته علمي نخستين همايش ملي - تخصصي آموزش محيط زيست ايران با بيان اين مطلب افزود: آموزش همگاني به يك اطلاع رساني گسترده و ريشه اي و استفاده از كلمات كليدي جهت ماندگاري آموزش مفاهيم اصلي زيست محيطي در اذهان مردم نيازدارد.

اين كارشناس مسايل زيست محيطي در ادامه افزود: سياستگذاران و دولتمردان بعنوان اولين گروه موثر در پيشبرد اهداف آموزش به ندرت مايل به كسب اطلاعات و آموزش هاي زيست محيطي هستند.

مخدوم با اشاره به تاثير حساسيت اين قشر از جامعه بر پذيرش آموزش هاي زيست محيطي از سوي مردم اظهار داشت: با الزامي شدن گذراندن دوره هاي زيست محيطي براي مديران كشور طي سال جاري به زودي شاهد تاثيرات گسترده تري در حل معضلات زيست محيطي خواهيم بود.