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۲۵ آذر ۱۳۸۲، ۱۴:۰۱

استاد دانشكده محيط زيست دانشگاه تهران:

سهم مردم در پيشبرد آموزش هاي زيست محيطي 50 درصد است

استاد دانشكده محيط زيست دانشگاه تهران گفت: مردم در پيشبرد و موفقيت آموزش هاي زيست محيطي تا 50 درصد سهيم هستند .

به گزارش خبرگزاري مهر دكتر مجيد مخدوم رييس كميته علمي  نخستين همايش  ملي - تخصصي آموزش محيط زيست ايران با بيان اين مطلب افزود: آموزش همگاني به يك اطلاع رساني گسترده و ريشه اي و استفاده از كلمات كليدي جهت ماندگاري آموزش مفاهيم اصلي زيست محيطي در اذهان مردم  نيازدارد.

اين كارشناس مسايل زيست محيطي در ادامه افزود: سياستگذاران و دولتمردان بعنوان اولين گروه موثر در پيشبرد اهداف آموزش به ندرت مايل به كسب اطلاعات و آموزش هاي زيست محيطي هستند.

مخدوم با اشاره به تاثير حساسيت اين قشر  از جامعه بر پذيرش آموزش هاي زيست محيطي از سوي مردم اظهار داشت:  با الزامي شدن گذراندن دوره هاي زيست محيطي براي مديران كشور طي سال جاري به زودي شاهد تاثيرات گسترده تري در حل معضلات زيست محيطي خواهيم بود.

کد مطلب 44945

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