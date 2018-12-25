۱۰ سارق در چهارمحال و بختیاری دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، فضل اله برزیی گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت کش روی، موتورسیکلت، منزل و اماکن خصوصی رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران فرماندهی انتظامی استان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس آگاهی و شهرستان های شهرکرد، بروجن، لردگان، فارسان وکیار با انجام اقدامات گسترده پلیسی و بررسی آثار و علائم به جا مانده در صحنه های سرقت موفق شدند ۱۰ سارق را دستگیر کنند.

جانشین فرمانده انتظامی استان بیان کرد: بر اساس تحقیقات علمی و فنی پلیس، سارقان به ۲۵ فقره سرقت کش روی، موتورسیکت، منزل و اماکن خصوصی اعتراف کردند که متهمان برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.