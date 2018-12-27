خبرگزاری مهر، گروه استان ها- مونا محمدقاسمی: ۹ سال از آن روز می گذرد، انتخابات دهم ریاست جمهوری خرداد سال ۱۳۸۸، انتخاباتی که پس از برگزاری اعتراض های خیابانی با حمایت دو کاندیدایی که موفق به کسب آراء مردمی نشدند را به همراه داشت. این اعتراض ها رفته رفته رنگ و بوی آشوب گرفت و در بعضی شهرها باعث هتک حرمت به ساحت مقدس ائمه اطهار شد؛ آشوب هایی که مدتی بعد نقاب از چهره خود انداخت و هدف اصلی خود که براندازی نظام بود را عیان کرد.

آشوب ها و هتک حرمت ها هشت ماه ادامه داشت تا اینکه طاقت مردم ولایت مدار و دوست دار نظام جمهوری اسلامی در سراسر کشور سرآمد و در حرکتی خود جوش در تاریخ های هشت و ۹ دی ماه راهپیمایی هایی در سراسر کشور به راه افتاد تا مردم با این حرکت خود مشتی محکم بر دهان دشمنان نظام جمهوری اسلامی بزنند و ثابت کنند که نخواهند گذاشت خون شهدای انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس که با چنگ و دندان از آرمان های این کشور دفاع کردند، پایمال شود.

درآن روزها مردم مومن و ولایتمدار شهرستان گرگان برای دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی و به منظور نمایش وحدت، اقتدار و همدلی و دادن پاسخ دندان‌شکن به اغتشاشات خیابانی صبح روز هشتم دی ماه سال ۸۸ به خیابان ها آمدند و فریاد مرگ بر فتنه‌گر سر دادند.

برای مرور دوباره آنچه در روز هشت دی ماه سال ۸۸ رخ داد به سراغ «علی منصوری رضی» مدیرمسئول هفته نامه گلستان مهر و سرپرست روزنامه رسالت که در جریان راهپیمایی روز هشت دی در گرگان حضور فعال داشت رفتیم تا از زبان وی اتفاقات آن روز را مرور کنیم.

منصوری رضی در این رابطه اظهار کرد: بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در خرداد سال ۸۸ مجموعه ای از افرادی که به ۲ کاندیدای معترض رای داده بودند و مدعیان برگزاری انتخابات سالم بودند، در شهرهای مختلف از جمله تهران با حمله به بسیجی ها، حسینیه ها، اماکن عمومی و مناطق شاخص شهر، شعارهایی از قبیل «نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران» سر می دادند.

تعطیلی بازار توسط فروشندگان

وی افزود: مردم در آن زمان احساس کردند این حرکت مربوط به انتخابات نیست و در واقع حرکتی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی است، در نتیجه مردم شهر گرگان و استان گیلان در این زمینه پیش قدم شدند و در روز هشت دی راهپیمایی خودجوشی در سطح شهر خود به راه انداختند.

آن روز بازار خود به خود بسته شد و مردم به شکل خود جوش به خیابان ها آمدند و در میدان شهرداری گرگان تجمع کردند

منصوری رضی ادامه داد: به خاطر دارم در آن روز بازار خود به خود بسته شد و مردم به شکل خود جوش به خیابان ها آمدند و در میدان شهرداری گرگان تجمع کردند، در یک نگاه می شد فهمید از تمام اقشار از معلم و مهندس گرفته تا پزشک و دانشجو و اطلاح طلب و اصولگرا و … در این تجمع حضور داشتند.

مدیرمسئول هفته نامه گلستان مهر تصریح کرد: افرادی که در این تجمع حضور داشتند به دو دسته تقسیم می شدند، یک دسته مردم معمولی بودند که همیشه به پای نظام و انقلاب ایستادگی کردند و در انتخابات هم حضور گسترده داشتند و دسته دوم افرادی بودند که به گروه دوم رای داده بودند و بعد از وقوع فتنه ها احساس کردند افرادی که سردمدار این حرکت هستند به دنبال احقاق حق نیستند و به دنبال آشوب و براندازی نظام هستند.



وی افزود: رهبر معظم انقلاب در آن زمان نصیحت های لازم را کردند و افرادی که صادقانه به پای صندوق های رای رفته بودند و به کاندیداهای معترض رای دادند متوجه شدند زمان آن رسیده تا صف خود را از آشوب گران و فتنه گران جدا کنند.



منصوری رضی اظهار کرد: مردم با حضور در میدان شهرداری شعارهای کوبنده ای از جمله «مرگ بر خواص بی بصیرت»، «دشمن در چه فکره، ایران حامیه انقلابه» و از این دست شعارها سر می دادند و به یاد دارم در ابتدای همان صفوف اول جمعیت، تعداد زیادی از مردم که جوانان هم در بین آنها دیده می‌شد کفن پوش بودند تا نشان دهند از نظام ولایی و ولایت مداری دفاع می کنند و این شعار معروف و همیشگی «ما همه سرباز توییم خامنه ای گوش به فرمان توییم خامنه ای» را با صدای بلند فریاد می زدند.

وی افزود: این شعار ها از عمق جان مردم برمی خواست و آن روز گلستان و گرگان از بسیاری از استان های کشور پیشی گرفت و این حرکت در تاریخ ثبت شد که مردم بابصیرت گرگان همیشه از آرمان‌های امام و انقلاب دفاع خواهند کرد و در دفاع از انقلاب، دروغ و جناح و جبهه شناسند و همه یک دل و یکپارچه آمادگی دفاع از انقلاب را دارند.

حضور پررنگ جبهه مردمی در تجمع

منصوری رضی حضور جبهه مردمی را پررنگ تر از جبهه مسئولان در این تجمع و راهپیمایی عنوان کرد و گفت: این امر بیان گر آن بود که حرکت مردم کاملاً خودجوش و سازماندهی نشده بوده است.

مدیرمسئول هفته نامه گلستان مهر ادامه داد: باید بپذیریم از اول انقلاب تاکنون دشمن از دشمنی خودش کوتاه نیامده و در هر لحظه ای امکان ایجاد فتنه از سوی دشمن وجود دارد، موضوع فتنه ۸۸ که مردم در آن حضور داشتند یک حضور آگاهانه بود و ملت ایران احساس کردند این جبهه ای که امروز در تقابل با نظام جمهوری اسلامی ایستاده است مربوط به گروه های ضد انقلاب و منافقین و افرادی است که کینه دیرینه ای از نظام جمهوری اسلامی دارند.

وی تصریح کرد: در آن ایام که فتنه یک توطئه هماهنگ با آمریکا و اسرائیل بود به یاد داریم تمام رادیوها و تلویزیون های دنیا در تهیج فتنه پای کار بودند، اما حال که به زمان ۹ دی نزدیک می شویم همان رسانه ها سکوت کرده و در خفقان به سرمی برند و تلاش می‌کنند تا ۹ دی ما را کمرنگ جلوه دهند.

منصوری رضی ادامه داد: یکی از وظایف ما این است که شناخت دقیقی از ۹ دی پیدا کنیم و به دنیا نشان دهیم مردم در آن روز از اصل نظام، اصل ولایت مداری، اصل قانون مداری و میراث گران بهای شهدا دفاع کردند و به دنیا نشان دادند ملت ایران در برابر اصولی که به آن اعتقاد دارند یکپارچه وارد عمل می شوند و در دفاع از انقلاب اسلامی چپ گرایی و راست گرایی و … نمی‌شناسند.

وی افزود: احساس می کنم در رابطه با ۹ دی خلاء ای جزئی وجود دارد و ما در رابطه با بحث بصیرت افزایی در این زمینه خوب کار نکردیم و باید در تریبون های آزاد، خطبه های نماز جمعه، مدارس و دانشگاه ها دررابطه با این موضوع بصیرت افزایی لازم صورت بگیرد چراکه دشمن همیشه به فکر فتنه انگیزی است.

در سال جاری تجمع روز ۹ دی در مصلی وحدت گرگان برپا می شود و در این مراسم سردار شریف، معاون روابط عمومی و سخنگوی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سخنرانی خواهد کرد.