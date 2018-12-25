به گزارش خبرنگار مهر، فصل جدید رقابتهای لیگ دسته اول فوتسال باشگاههای استان قم آغاز شد و در ۴ بازی برگزار شده از هفته نخست ۲ بازی به تساوی انجامید و به ثمر رسیدن ۲۰ گل در ۴ بازی، آمار گل قابل توجهی را در ابتدای فصل رقم زد.
در شب پایانی هفته نخست که شامگاه دوشنبه در سالن شهید حیدریان قم برگزار شد تیمهای فوتسال آپکو پارس و مهدیار برابر هم به میدان رفتند که این دیدار در نهایت با تساوی ۳ بر ۳ پایان یافت.
دیگر تساوی هفته نخست در مسابقه تیمهای ارمغان سبز ایرانیان و آریا صنعت معصومی رخ داد که مصاف این دو تیم در یک بازی نزدیک و نفس گیر در نهایت با تساوی ۴ بر ۴ به انتها رسید تا هر دو تیم به یک امتیاز از این بازی بسنده کنند.
در کم گلترین بازی هفته دیدار حساس تیمهای آتیه سازان و الوند با پیروزی یک بر صفر آتیه سازان به پایان رسید و تیم فوتسال خادم الحسین نیز ۳ بر ۲ از سد تیم میلاد نور عبور کرد تا در پایان دیدارهای هفته اول خادم الحسین صدرنشین شود و آتیه سازان در رده دوم قرار گیرد.
لیگ دسته اول فوتسال استان قم، دومین سطح رقابتی فوتسال در قم به حساب میآید که با توجه به فوتسال خیز بودن قم از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. ۲ تیم برتر این مسابقات به لیگ برتر صعود میکنند.
