به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و دوم رقابتهای لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور روز چهارشنبه ۵ دی برگزار میشود و در یکی از ۷ بازی این روز، تیم فوتسال سوهان محمد سیمای قم پذیرای تیم شهروند ساری خواهد بود.
تیمهای سوهان محمد سیما و شهروند ساری در حالی از ساعت ۱۶ روز چهارشنبه در سالن شهید حیدریان قم با هم روبرو میشوند که نماینده قم امیدوار است با پشتیبانی هواداران خود بتواند حریف خود را شکست دهد و انتقام بازی رفت را بگیرد.
در مسابقه رفت در ساری در روزی که موقعیتهای تیم سوهان محمد سیما یکی پس از دیگری از دست میرفت و به شکل عجیبی به گل تبدیل نمیشود شهروند ساری همه موقعیتهایش را به گل تبدیل کرد و در عین ناباوری ۷ بر یک برابر تیم سوهان محمد سیما به پیروزی رسید.
اکنون تیم سوهان محمد سیما عزم خود را جزم کرده تا در قم حریف مازندرانی را شکست دهد و شکست سنگین در بازی رفت را جبران کند البته پیروزی تیم سوهان محمد سیما در بازی گذشته برابر تیم ارژن در شیراز توانسته انگیزه زیادی به نماینده فوتسال قم ببخشد.
تیم سوهان محمد سیما در حال حاضر تیم چهارم جدول است و پیروزی در خانه برابر شهروند ساری این رتبه را برای نماینده قم تمدید کرده یا ارتقا میدهد اما هدف اصلی تیم سوهان محمد سیما سوم شدن در جدول و مواجه شدن با تیم ششم لیگ در مرحله پلی آف است.
امسال برای نخستین بار، لیگ برتر فوتسال با شیوه پلی آف در پایان فصل برگزار میشود به طوری که تیمهای اول تا هشتم جدول در این مرحله به صورت رفت و برگشت روبرو میشوند که تیمهای اول با هشتم، دوم با هفتم، سوم با ششم و چهارم با پنجم مقابل هم قرار میگیرند.
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