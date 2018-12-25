کره شمالی از سوی آمریکا به پرداخت ۵۰۱ میلیون دلار غرامت محکوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دادگاهی در آمریکا به دلیل مرگ «اوتو وارمبیر» دانشجوی آمریکایی، کره شمالی را به پرداخت ۵۰۱ میلیون دلار غرامت محکوم کرد.

گفتنی است این دانشجوی ۲۲ ساله آمریکایی بعد از آزادی از زندان و بازگشت به خانه، به دلیل وخامت وضع جسمانی، فوت کرد.

حکم دادگاه پاسخی است به شکایتی که در ماه میلادی آوریل از سوی والدین وارمبیر مطرح شد.

این حکم از سوی قاضی فدرال منطقه کلمبیا (واشنگتن دی‌سی) ارائه شده است.

گفتنی است در حالی که آمریکا مدعی فوت وارمبیر به دلیل شکنجه‌هایی است که در زندان کره شمالی متحمل شده است؛ پیونگ یانگ بوتولیسم و مصرف قرص خواب را عامل فوت وی معرفی می‌کند.

این حکم در حالی صادر شد که کره شمالی به دلیل آنکه مشمول تحریم‌های سخت است، هیچ دارایی قابل مصادره‌ای در آمریکا ندارد.

علاوه بر این، صدور این حکم با دوره حساسی در تاریخ روابط واشنگتن- پیونگ یانگ مقارن است که در آن شاهد مذاکرات طرفین برای خلع سلاح شبه جزیره کره هستیم.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشتر گفته بود که فوت وارمبیر بی‌نتیجه نبوده و به آغاز روندی منجر شد که از نشانه‌های آن دیدار تاریخی سران آمریکا و کره شمالی در سال ۲۰۱۸ بود.