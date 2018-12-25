یاد و خاطره شهدا باید در فضای شهر دیلم پراکنده شود

به گزارس خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابوالحسن حسینی بوشهری امام جمعه دیلم دوشنبه‌شب در دیدار و سرکشی از خانواده شهید والامقام محمد داودی در روستای عامری با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و ایثارگران، از مادر شهید یاد شده تفقد و دلجویی بعمل آورد و اظهار داشت: این دیدارها و ملاقات‌ها با خانواده‌های معظم شهدا، علاوه بر وظیفه دینی و مسئولیت قانونی، باعث افزایش روحیه همه ما می شود و به ما روحیه می دهد.

وی افزود: یاد و خاطره شهدا باید در فضای شهر پراکنده شود و فضای شهرها را آکنده از یاد و خاطره شهیدان و ایثارگری های آنها کرد.

ابوالقاسم تربیت رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران دیلم در این دیدار گفت: شهیدمحمد داودی در یک خانواده متعهد و با ایمان در روستای عامری از توابع شهرستان دیلم دیده به جهان گشود وتوانست باموفقیت دوران ابتدایی و راهنمایی را پشت سر بگذارد و موفق شد تا کلاس اول دبیرستان ادامه تحصیل بدهد.

وی افزود: این شهید والامقام در خواندن نماز و گرفتن روزه هیچ گونه کوتاهی و قصوری از خود نشان نمی داد و برای دوستان و همکلاسی های خودنیز الگو بودوهمه رابه ادای این واجبات و وحدت کلمه دعوت می کرد.

تربیت گفت: شهید هنوز سال اول دبیرستان را به پایان نرسانده بودکه حضور در جبهه های حق علیه باطل را بر کسب علم ترجیح داد و در مدرسه ای دیگر، همدوش و همگام با آحاد بسیجیان و رزمندگان وارد عرصه ای جدید شدکه به فرمایش امام(ره) دانشگاه نامیده شد.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران دیلم بیان کرد: اولین اعزام محمدبه جبهه های نبرد،درعملیات خیبر رقم خوردکه در این عملیات علاوه بر انجام مسئولیت های مربوطه،نمونه بارز یک انسان، باروحیه ی کامل برای همرزمان بود و در عملیات های فاو،کربلای ۴ و ۵ و نیز در مراحل بعدی حضور داشتند که جمعا حدود ۲۱ ماه در هفت مرحله به جبهه های نبرد اعزام شد واین خود نشان از یک عشق به تمام معنا در نهاد شهید بود.

وی تصریح کرد: شهید داوودی در مرحله ی آخر عزیمت خود به جبهه، انگار که به او وحی شده باشد،به مدت دوشبانه روز بخاطر نوشتن وصیت نامه ازاتاق بیرون نیامد و تمام احساسات و جمله های خود را بر روی کاغذ آورد و سرانجام در تاریخ ۱۸ خرداد سال ۶۷ به منطقه جنوب اعزام شد و مصادف باروز تولدش در روز چهارم تیرماه همان سال در آغاز ۱۸ سالگی اش براثراصابت ترکش به سر و پایش تولدی دوباره یافت.

تربیت گفت: پیکر شهید محمد داودی در مراسمی معنوی و با حضور جمع کثیری از مردم تشییع و در گلزار شهدای شهر دیلم به خاک سپرده شد و در این میان پدر ومادرش،بیش از پیش به این افتخار می بالیدند و خدا را شکر می کردند.

دستگاه‌های فرهنگی برنامه‌های مناسب با دهه فجر طراحی کنند

زهره محنایی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و مسئول کمیته فرهنگی هنری ورزشی و اجتماعی ستاد دهه فجر دیلم عصر دوشنبه در نشست کمیته فرهنگی هنری، ورزشی و اجتماعی ستاد دهه فجر این شهرستان گفت: این نشست به منظور هماهنگی و تعامل و همکاری هرچه بیشتر دستگاه‌های اجرایی برای برگزاری هرچه باشکوه تر برگزار شدن برنامه های این ایام با حضور دستگاه‌های فرهنگی تشکیل شده است.

وی افزود: کمیته فرهنگی هنری ستاد گرامیداشت دهه فجر به منظور ارائه تصویری هنرمندانه از انقلاب اسلامی و فراهم سازی زمینه حضور و مشارکت هنرمندان و بهره گیری از توان بالقوه آنان در راستای تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی با زبان هنر تشکیل شده است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دیلم با اشاره به اینکه گرامیداشت دهه فجر نشان از تجدید میثاق با آرمان های رهبری و ارزشهای انقلاب اسلامی دارد اظهار داشت: انجام برنامه ریزی در راستای تقویت جلوه های هنری مراسم سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، فراهم سازی زمینه مشارکت و حضور هنرمندان در برگزاری مراسمات و برگزاری برنامه های مختلف از وظایف این کمیته است.

محنایی بیان داشت: با توجه به مقارن شدن ایام فاطمیه با دهه فجر امسال، دستگاه‌های فرهنگی برنامه های خود را متناسب با این ایام برنامه ریزی کنند تا حرمت این ایام بخوبی حفظ شود که هم دستاوردهای انقلاب رابتوانیم خوب به مردم منعکس کنیم و هم ارزش‌های اسلامی حفظ شود.

در ادامه نشست اعضای کمیته فرهنگی هنری، ورزشی و اجتماعی به ارائه برنامه های اجرایی و پیشنهادی خود برای گرامیداشت دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی در سطح شهرستان دیلم پرداختند.

نشست کمیته فرهنگی هنری، ورزشی و اجتماعی ستاد دهه فجر شهرستان دیلم روز دوشنبه با حضوررئیس ارشاد دیلم، نماینده اداره ورزش وجوانان، نماینده اداره رفاه، تعاون و اموراجتماعی، نماینده نیروی انتظامی، معاون دانشگاه آزاد اسلامی، نماینده کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان اداره آموزش وپرورش و مسئول دفتر امام جمعه در مجتمع فرهنگی هنری پیامبراعظم (ص) این شهر برگزار شد.