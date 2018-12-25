بهترین مقصدهای گردشگری ایران که باید مسافرش شوید

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در این بین اما شما به سادگی میتوانید با سپردن این مسئولیت به کارشناسهای آژانس مقتدر سیر تابان به نتیجه برسید. برای اینکه بهترین سفر را تجربه کنید و خاطرهی خوبی در کنار خانوادهتان در دیدنیترین شهرهای ایران داشته باشید نگاهی به فهرست پیشنهادی این آژانس بیاند ازید.
تور کیش؛ سفر به جزیرهی اسرارآمیز خلیج فارس
تور کیش قطعا یکی از بهترین انتخابهای شما برای سفر در میانهی زمستان است. نگین خلیج فارس که جزیرهای رویایی و دیدنی است در این روزها با برنامهریزی کارشناسهای آژانس مقتدر سیر با مناسبترین قیمت و بهترین امکانات به شما پیشنهاد میشود.
شما در این جزیره میتوانید با هر توان مالی در بهترین اقامتگاهها و هتلها بمانید و از اقامتتان لذت ببرید . برای روزهایتان برنامههای ویژه بگذارید و میان دریا، صحرا و آسمان در گردش باشید.
در مسیرهای ساحلی دوچرخهسواری کنید و یا با بهترین قایقهای تفریحی به میانهی دریا بروید و در اعماق آبی خلیج فارس همنشینی با آبزیان را تجربه کنید.
کیش یکی از مجهزترین شهرهای ایران است که این روزها نه فقط مسافران ایرانی، بلکه بهطور مدام میزبان گردشگران خارجی است. دیدنیها و جاذبههای گردشگری این جزیره بسیار زیاد است؛ گاهی ممکن است در یک سفر چند روزه نتوانید همهی آنها را تجربه کنید، اما بهتر است با کارشناسهای آژانس مقتدر سیر همراه شوید و با بهترین قمیت مناسبترین و جذابترین برنامههای تفریحی کیش را تجربه کنید.
خرید در کیش را هم از دست ندهید، مناطق آزاد با توجه به قوانین داخلی از پرداخت گمرک معاف هستند و به همین دلیل شما میتوانید با قیمتهای مناسبتری خریدهای فصلیتان را انجام دهید.
همهی این تجربهها آنقدر دلنشین است که همیشه ایرانیها به دنبال آن هستند که تعطیلات عید خود را در این جزیرهی زیبا بگذرانند و به همین دلیل برای سفر به آن برنامهریزی میکنند. اگر شما هم این برنامه را دارید به خوبی میتوانید به وب سایت مقتدر سیر سر بزنید و هم اکنون بهترین برنامه تور کیش نوروز ۹۸ را رزرو کنید.
تور مشهد؛ سفر به شهری روحانی و هیجانانگیز
تور مشهد یکی از پرطرفدارترین برنامههای سفر است که کارشناسهای آژانس مقتدر سیر تابان برای رفاه حال مسافران به طور مدام برای آن برنامهریزیهای منظمی میکنند که شما بتوانید با مراجعه به وب سایت مقتدر سیر بهترین برنامه را انتخاب و رزرو کنید.
حتما میدانید که همیشه در حرم مطهر امام رضا (ع) دعا و نیایش دستهجمعی برگزار میشود و این مراسم روحانی و آیینی طرفدارهای زیادی دارد که مسافران حداقل یکبار در آن شرکت میکنند و این تجربهی روحانی را به خاطرات میسپارند. شما اگر بهترین پرواز را انتخابکنید به سرعت و بعد از اقامت در هتلهای خوب و مناسب شهر میتوانید راهی حرم شوید و میهمان این برنامهها باشید.
تماشای صحن مقدس و زیبای رضوی سال شما را به شکلی دیگر شروع میکند میتوانید به همراه خانوادهتان بعد از شرکت کردن در این جشن و مراسم به تماشای موزهی زیبای رضوی هم بروید و با تاریخ اسلام آشنا شوید.
در مشهد از تفریحات تاریخی و رفتن به مقبره فردوسی و نادرشاه غافل نشوید و یک روز را هم به گشت و گذار در طرقبه ییلاق پرطرفدار خراسانیها اختصاص دهید.
وقتگذارنی و تفریح و هیجان در پارکهای آبی مشهد را هم به فرزندانتان هدیه دهید. پارکهای آبی مجهز و با امکانات این شهر آنچنان شهره هستند که همیشه مسافران مشهد برای تفریح در آنها برنامهریزی میکنند.
سفر نوروزی به این شهر زیبا و مقدس ایران در نوروز هم از آن انتخابها است که سال متفاوتی برایتان میسازد. سال نویتان را از هماکنون و در تماس با کارشناسهای آژانس مقتدر سیر با خرید تور مشهد نوروز ۹۸ متفاوت شروع کنید.
تور قشم؛ همنشینی با دلفینهای خلیج فارس
زمرد خلیج فارس قشم است. جزیرهای آرام و تماشایی که سالهاست به یکی از جاذبههای گردشگری مشهور ایران بدل شده است و مدتهاست میزبان مسافران خارجی است که با علاقه و اتفاقا بدون گذراندن مراحل اخذ ویزا راهی آن میشوند و از مناظر طبیعی آن، مردم مهربان و آرامش جزیره خاطرات خوبی را به یادگار میبرند.
کارشناسهای آژانس مقتدر سیر با برنامهریزی دقیق در وب سایت آژانس بهترین پیشنهادها را برای شما دارند که با پروازی مناسب در بهترین هتلهای شهر بمانید و چند روز آرام و جذاب را بگذرانید.
در قشم شما اسیر آرامش دریا و زیبایی ساحلهای چشمگیر آن میشوید. به دره ستارهها میروید و در اعجاب طبیعت غرق میشوید. با راهنمایی قایقهای محلی به تماشای دلفینهای رقصان در خلیج فارس میروید و طلوع آفتاب را در میان پرشهای دلربای این حیوان دوستداشتنی میبینید.
با خودروهای عظیم و بلند کویری سافاری قشم را امتحان و کویرگردی ویژهای را برای خودتان ثبت میکنید.
قشم یکی از ارزانترین مراکز گردشگری است که به هر ایرانی پیشنهاد میشود حتما یکبار در سال به آن سفر کند و خب چه بهتر از آنکه در فصل مناسب میهمان آن شوید. شش ماهه دوم بهترین زمان سفر به این جزیره است که شما را از میانهی سوز سرما به آفتاب درخشان و هوایی بهاری میرساند که هم میتواند به دریا بزنید و آبتنی کنید و هم ساعتها در ساحل آرام و زیر نسیم دلنواز ساحلی بنشینید و استراحت کنید.
فرصت را از دست ندهید و هماکنون به وب سایت مقتدر سیر سر بزنید و بهترین برنامه تور قشم را خریداری کنید.
منبع: ویرلن
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