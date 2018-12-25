جلسه علنی آغاز شد/ تقدیم لایحه بودجه ۹۸ در دستور کار مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی روز مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی و با حضور ۱۹۸ نماینده آغاز شد.

دستور کار جلسه امروز به شرح زیر است:

*تقدیم لایحه بودجه سال ۱۳۹۸

*ادامه بررسی لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی.

*رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی در مورد لایحه تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح.

*ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید داخلی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات.

*تقاضای عده ای از نمایندگان مبنی بر تشکیل کمیته زنان، جوانان و خانواده.

*گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص.

*بررسی عملکرد بنگاه های اقتصادی صندوق های بازنشستگی کشوری.