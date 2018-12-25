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۴ دی ۱۳۹۷، ۸:۲۶

به ریاست لاریجانی؛

جلسه علنی آغاز شد/ تقدیم لایحه بودجه ۹۸ در دستور کار مجلس

جلسه علنی آغاز شد/ تقدیم لایحه بودجه ۹۸ در دستور کار مجلس

رئیس جمهور لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ را امروز به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی روز مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی و با حضور ۱۹۸ نماینده آغاز شد.

دستور کار جلسه امروز به شرح زیر است:

*تقدیم لایحه بودجه سال ۱۳۹۸

*ادامه بررسی لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی.

*رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی در مورد لایحه تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح.

*ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید داخلی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات.

*تقاضای عده ای از نمایندگان مبنی بر تشکیل کمیته زنان، جوانان و خانواده.

*گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص.

*بررسی عملکرد بنگاه های اقتصادی صندوق های بازنشستگی کشوری.

کد مطلب 4494534

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