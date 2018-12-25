به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «هوگان گیدلی» سخنگوی کاخ سفید تایید کرد که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه از دونالد ترامپ همتای آمریکایی خود برای سفر به آنکارا طی سال میلادی ۲۰۱۹ دعوت کرده است.

وی در این باره گفت: اگرچه هیچ برنامه‌ریزی قطعی انجام نشده است، ترامپ از دیدار احتمالی آتی استقبال می‌کند.

گفتنی است پیشتر مقامات ترکیه از سفر ترامپ به این کشور در سال میلادی آینده خبر داده بودند.

این در حالی است که این روزها، تصمیم ناگهانی ترامپ به خروج نظامیان آمریکایی از سوریه خبرساز شده و گفته می‌شود که این اقدام نتیجه رایزنی تلفنی وی با همتای ترکیه‌ای است.

ترامپ همچنین مدعی شده که وظیفه پاکسازی بقایای داعش از سوریه با ترکیه است و عربستان سعودی نیز هزینه بازسازی این کشور را تقبل می‌کند!