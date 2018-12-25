ولایتی درگذشت آیت الله شاهرودی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر ولایتی مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل، در پیامی، درگذشت آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام را تسلیت گفت.

متن پیام به این شرح است:

بسم الله الرحم الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت عالم جلیل القدر، مجاهد نستوه آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی که در کنار امام و رهبری، همراه همیشگی و صدیق انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بودند، موجب تاسف و تالم فراوان شد.

این عالم ربانی از چهره های ارزشمند و برجسته دینی بودند که در محضرآیات عظام و مراجع بزرگ تقلید تلمذ نموده و منشاء آثار و برکات فراوانی در حوزه های مختلف اجرایی و مسئولیت های مهم در کشور از جمله ریاست قوه قضائیه، عضویت شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری و ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام بودند و در راه تربیت عالمان دینی و ترویج آموزه های بلند و متعالی اسلامی و شیعی تلاش وافری را به کار بستند که یادگاران ماندگار ایشان به نیکی ثبت و ضبط خواهد ماند.

این ضایعه دردناک را به محضر مقام معظم رهبری(مدظله العالی)، مردم بزرگ ایران، حوزه‌های علمیه، علاقه مندان، طلاب و شاگردان و بیت مکرم تسلیت عرض نموده، برای آن مرحوم فقید از درگاه خداوند متعال غفران و رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و اجرمسئلت می کنم.

علی اکبر ولایتی