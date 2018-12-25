کارآگاهان روسی درباره سوراخ مرموز سایوز تحقیق می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس،به گفته فضانورد روسی که تازه از ایستگاه فضایی بین المللی به زمین بازگشته، سازمان های مجری قانونی در روسیه مشغول بررسی دلیل ایجاد سوراخ در ماژول سایوزی هستند که در ایستگاه وجود داشت.

سرگی پروکپیف دیروز اعلام کرد کارآگاهان مشغول بررسی نمونه هایی هستند که او و اولگ کاننکو هنگام پیاده روی فضایی و بررسی سوراخ در ماژول سایوز ایستگاه فضایی بین المللی جمع آوری کردند.

پروکپیف و دو فضانورد دیگر هفته گذشته پس از ۱۹۷ روز اقامت به زمین بازگشتند.

سوراخ مذکور در ۳۰ آگوست رصد شد و فضانوردان به سرعت آن را ترمیم کردند. دیمیتری روگوزین مدیر سازمان فضایی روسیه در ماه سپتامبر اعلام کرده بود این سوراخ احتمالا هنگام ساخت یا قرار گرفتن در مدار به وجود آمده است.