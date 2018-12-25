مدیران پروازی در استان زنجان تعیین تکلیف شوند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از استانداری زنجان، فتح الله حقیقی در شورای اداری شهرستان ابهر، بر لزوم ارتقاء تقویت کننده های وحدت در جامعه تاکید کرد و گفت: با وجود دشمنانی که تلاش می کنند اتحاد مردم را از بین ببرند باید همه در جهت تقویت اعتماد عمومی و افزایش مشارکت مردم در جامعه تلاش کنیم.

وی ادامه داد: در جامعه ای که تغییر نسل فناوری اطلاعات به سرعت و در زمان کوتاهی انجام می شود و به نوعی بلوغ زودرس در موضوع فناوری اطلاعات مبتلا شده، سطح اطلاعاتی جوانان نیز افزایش یافته لذا باید میزان تعامل مسئولان نیز با مردم افزایش داشته باشد.

حقیقی با بیان اینکه برای ارتقاء مقوم های وحدت در ابتدا باید همه مسئولین و مردم به این اتحاد تن بدهند و ضرورت آن را بپذیرند، افزود: در گام بعد باید به تکریم مردم پرداخته شود و نیز باید همه مراقب انضباط کلامی خود باشیم. به گونه ای که اول فکر کرده و بعد صحبت کنیم تا آرامش درونی جامعه را بر هم نزنیم و دشمنان را به تحلیل غلط نیندازیم.

استاندار زنجان از فرماندار شهرستان ابهر خواست تا ظرف مدت یکماه، وضعیت مدیران پروازی و اداراتی را که با حضور سرپرست اداره می شود را مشخص کند.

وی تاکید کرد: میان مدیران در سطوح مختلف، باید هماهنگی و وفاق ایجاد شود. مدیران باید در بین مردم حضور داشته باشند چرا که حضور مدیران در بین مردم موجب آرامش جامعه می شود.

حقیقی همچنین همکاری مستمر اصناف و بازاریان در شرایط کنونی جامعه را مهم دانست و گفت: امروز که بازار در فروش اقلام با نوساناتی مواجه شده از اصناف و بازاریان انتظار می رود در تمامی موارد بویژه در نحوه توزیع گوشت و مرغ همکاری لازم را با مدیران و بازرسان استان داشته باشند.

وی از مشخص شدن و پیگیری ویژه ۳۹ پروژه موثر در استان زنجان خبر داد و افزود: احداث باند دوم سه راهی سلطانیه-ابهر –تاکستان، تکمیل شهرک صنعتی شماره سه و واگذاری پروژه های نیمه تمام ابهر نظیر ساخت مجموعه ورزشی ۳هزار نفری ابهر در اولویت قرار دارد که با پیگیری های ویژه باید در اسرع وقت به سرانجام برسد.