جلسه نمایندگان سه استان با روحانی در مورد مشکل آب

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پاپی زاده نماینده مردم دزفول در حاشیه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران با اشاره به ازدحام جمعی از نمایندگان در جایگاه هیات رئیسه برای حل مشکلات آب استان، گفت: قرار بر این شده است تا پس از اتمام سخنرانی رئیس جمهور درباره لایحه بودجه ۹۸، نمایندگان استان های خوزستان، لرستان و چهار محال و بختیاری در مجلس جلسه ای را با رئیس جمهور داشته باشند و در خصوص مشکل آب استان با وی صحبت کنند.

وی ادامه داد: عصر امروز هم قرار بر این است جلسه ای درباره این موضوع با اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه داشته باشیم.

وی تصریح کرد: به دلیل اشتباه دهههای گذشته و انتقال آبهای بین حوضه ای، رژیم طبیعی رودخانهها از بین رفته و شاهد مشکلاتی در دشت استان خوزستان و خشک شدن تالاب ها در این منطقه هستیم.

پاپی زاده افزود: این مساله منجر به ایجاد یک کانون مهم ریزگرد شده است و ۲۲ استان دیگر را تحت تاثیر منفی خود قرار داده است.

نماینده مردم دزفول در مجلس تاکیدکرد: وزیر نیرو و دستگاه های ذیربط برای جبران این مساله اقدامی نکرده اند و دولت هم به دلیل برخی فشارها یکسری تصمیمات اشتباه اتخاذ کرده بنابراین باید تصمیمات کارشناسی در موضوع آب و آمایش سرزمینی اتخاذ شود تا کشور در آینده دچار مشکل نشود.

پاپی زاده خاطرنشان کرد: همچنین در بحث بودجه در این بخش مشکلات جدی به وجود آمده و دولت باید این مشکلات را حل کند.