  1. سیاست
  2. مجلس
۴ دی ۱۳۹۷، ۸:۵۸

پاپی زاده در جمع خبرنگاران مطرح کرد؛

جلسه نمایندگان سه استان با روحانی در مورد مشکل آب

جلسه نمایندگان سه استان با روحانی در مورد مشکل آب

نماینده مردم دزفول گفت: پس از اتمام سخنرانی رئیس جمهور در زمینه بودجه ۹۸، نمایندگان استان های خوزستان، لرستان و چهار محال و بختیاری با وی درباره مشکلات آب استان جلسه‌ای در مجلس خواهند داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پاپی زاده نماینده مردم دزفول در حاشیه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران با اشاره به ازدحام جمعی از نمایندگان در جایگاه هیات رئیسه برای حل مشکلات آب استان، گفت:  قرار بر این شده است تا پس از اتمام سخنرانی رئیس جمهور درباره لایحه بودجه ۹۸، نمایندگان استان های خوزستان، لرستان و چهار محال و بختیاری در مجلس جلسه ای را با رئیس جمهور داشته باشند و در خصوص مشکل آب استان با وی صحبت کنند.

وی ادامه داد: عصر امروز هم قرار بر این است جلسه ای درباره این موضوع با اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه داشته باشیم.

وی تصریح کرد: به دلیل اشتباه دهههای گذشته و انتقال آبهای بین حوضه ای، رژیم طبیعی رودخانهها از بین رفته و شاهد مشکلاتی در دشت استان خوزستان و خشک شدن تالاب ها در  این منطقه هستیم.

پاپی زاده افزود: این مساله منجر به ایجاد یک کانون مهم ریزگرد شده است و ۲۲ استان دیگر را تحت تاثیر منفی خود قرار داده است.

نماینده مردم دزفول در مجلس تاکیدکرد: وزیر نیرو و دستگاه های ذیربط برای جبران این مساله اقدامی نکرده اند و دولت هم به دلیل برخی فشارها یکسری تصمیمات اشتباه اتخاذ کرده بنابراین باید تصمیمات کارشناسی در موضوع آب و آمایش سرزمینی اتخاذ شود تا کشور در آینده دچار مشکل نشود.  

پاپی زاده خاطرنشان کرد: همچنین در بحث بودجه در این بخش مشکلات جدی به وجود آمده و دولت باید این مشکلات را حل کند.

کد مطلب 4494565
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه