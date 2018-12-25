فرهاد فروزی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از زمان وقوع زلزله ۷.۳ دهم ریشتری سال گذشته ۶۲۹۴ زمین لرزه در استان کرمانشاه رخ داده است، اظهار داشت: یک مورد بالای ۶ ریشتر، ۱۳ مورد بین ۵ تا ۶ ریشتر، ۱۲۰ مورد بین ۴ تا ۵ ریشتر و ۷۱۴ مورد نیز بین ۳ تا ۴ ریشتر بوده و مابقی بزرگی کمتر از ۳ ریشتر داشتند.
وی افزود: در هیچ جای دنیا زلزله قابل پیش بینی نیست و صحبت های پیرامون زمان وقوع زلزله بیاساس است.
مسئول شبکه لرزهنگاری استان کرمانشاه با بیان اینکه احتمال وقوع زمینلرزه در منطقهای که سابقه وقوع زلزلههای بزرگی داشته وجود دارد، بیان کرد: نمی توان گفت در چه بازه زمانی رخ خواهد داد ممکن است زلزله ها در اعصار و آینده رخ دهد.
وی با تاکید بر اینکه زلزله های بزرگ در فواصل زمانی زیاد روی میدهد، عنوان کرد: احتمال زلزله بزرگ در منطقه قابل پیشبینی نیست و البته در همه جای دنیا می توان از واژه امکان استفاده کرد.
فروزی عنوان کرد: هیچ زلزلهشناسی درباره اینکه گفته میشود فلات ایران ناآرام است چنین نظری ندارد چرا که کشور ما بر روی کمربند زلزلهخیز قرار دارد و بخشهای زاگرس و البرز همیشه محل وقوع زلزله بودند و هیچ وقت آرام نبوده که بخواهد ناآرام شود.
وی وقوع زلزله های بیشتر طی دو سال اخیر در کرمانشاه را به دلیل فعالیتهای تکتونیکی دانست و تصریح کرد: گاهی در زونهای چین خورده در یک برهه زمانی فعالیتها زیاد میشود.
مسئول شبکه لرزهنگاری استان کرمانشاه با تاکید بر اینکه زمان و مکان وقوع زلزله در هیچ جای دنیا قابل پیشبینی نیست، گفت: ایران بر روی کمربند زلزله خیز دنیا قرار دارد که وقوع زلزله بعید نیست.
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