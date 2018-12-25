هشداراردن درباره ادامه تجاوزات اشغالگران صهیونیست علیه مسجدالاقصی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، «عبدالناصر ابو بصل» وزیر اوقاف اردن نسبت به ادامه تجاوزات شهرک نشینان به مسجد الاقصی به ویژه منطقه باب الرحمه و قبرستان اسلامی «رحمت» در شرق دیوارهای این مسجد هشدار داد.

وی اظهار داشت که مخالفت رژیم صهیونیستی با بازگشایی باب الرحمه به روی نمازگزاران مسلمان در سایه تعرض مکرر شهرک نشینان صهیونیست به مسجد الاقصی و دیگر اماکن مقدس آن، امری نگران کننده است و موجب تشویق هرچه بیشتر یهودیان تندرو به تعرض به این اماکن خواهد شد و احساسات و عواطف مسلمانان را جریحه دار خواهد کرد.

ابو بصل رژیم صهیونیستی را به عنوان رژیمی اشغالگر در برابر حملات صهیونیست ها به مسجد الاقصی مسئول دانست و خواستار توقف هرچه سریع تر این تجاوزات شد.