آیت الله هاشمی شاهرودی در خدمت به نظام از هیچ تلاشی مضایقه نکرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پی درگذشت آیت الله هاشمی شاهرودی پیام تسلیتی صادر کرد.
متن پیام به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
انالله و اناالیه راجعون
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، عالم مجاهد و فقیه ژرفاندیش، آیتالله آقای حاج سید محمود هاشمی شاهرودی، پس از عمری مجاهدت در راه خدا به زیارت معبود، بار یافت.
آسمان فقاهت، در فقدانِ مِهرِ فروزانی سوگوار شد که با پرتو افشانی، مسیر رشد و کمال را برای شاگردان و دست پروردگانِ فراوانِ خود، منوّر کرد.
آیتالله هاشمی شاهرودی از استوانههای فقاهت، جهاد و اجتهاد و از یاران صمیمی و وفادار امام راحل و مقام معظم رهبری و از پشتوانههای نظام مقدس اسلامی بود که در مسئولیتهای گوناگون و در خدمت به این نظام، از هیچ تلاشی مضایقه نکرد.
بیتردید، رحلت این فقیه مجاهد و عالم والا مقام، ضایعهای سنگین برای جهان اسلام و حوزههای علمیه است.
اینجانب، سوگمندانه، فقدان این فقیه گرانمایه را به محضر مبارک حضرت ولی عصر (عج)، مقام معظم رهبری، مراجع عالیقدر تقلید، حوزههای علمیه و قاطبه ملت ایران و به عموم ارادتمندان، شاگردان و دست پروردگان و بهویژه به بیت مکرم و آقازادگان محترم ایشان، صمیمانه تسلیت عرض میکنم و از درگاه حضرت حق برای آن فقیه عالیمقام، علو درجات و برای عموم بازماندگان صبر و اجر و دوام توفیق، طلب میکنم.
محسن رضایی
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام
