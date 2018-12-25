آغاز نیم فصل دوم لیگ برتر والیبال با نبرد ورامین و خاتم

به گزارش خبرنگار مهر، نیم فصل دوم رقابت‌های لیگ برتر والیبال فردا چهارشنبه با برگزاری ۶ دیدار آغاز خواهد شد. تیم شهرداری ورامین که موفق شد با کسب ۱۰ پیروزی و ۳۰ امتیاز نیم فصل نخست را با قهرمانی پشت سر بگذارد فردا به مصاف تیم خاتم اردکان خواهد رفت. خاتمی ها نیز با مجموع ۹ پیروزی و ۲۶ امتیاز در رده سوم قرار دارند.

شاگردان محمد ترکاشوند در پیکان تهران نیز که با قرار گیری در رده دوم به تعطیلات نیم فصل رفته بودند فردا کار آسانی مقابل تیم شهرداری ارومیه ای خواهند داشت که با ۲ پیروزی در مکان دوازهم جدول قرار دارد.

برنامه دیدارهای هفته چهاردهم لیگ برتر والیبال:

* شهرداری ورامین – خاتم اردکان

* دورنای ارومیه – فولاد سیرجان

* پیام خراسان – کاله مازندران

* عقاب نهاجا – سایپا تهران

* پیکان تهران – شهرداری ارومیه

* شهروند اراک – شهرداری گنبد



جدول رده بندی لیگ برتر والیبال تا پایان نیم فصل نخست:

۱. شهرداری ورامین – ۱۰ پیروزی – ۳۰ امتیاز

۲. پیکان تهران – ۹ پیروزی – ۲۷ امتیاز

۳. خاتم اردکان – ۹ پیروزی – ۲۶ امتیاز

۴. پیام مشهد – ۸ پیروزی – ۲۰ امتیاز

۵. شهرداری گنبد – ۷ پیروزی – ۲۱ امتیاز

۶. شهروند اراک – ۷ پیروزی – ۲۰ امتیاز

۷.سایپا تهران – ۶ پیروزی – ۲۰ امتیاز

۸. فولاد سیرجان – ۶ امتیاز – ۱۹ امتیاز