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۴ دی ۱۳۹۷، ۹:۱۵

با تلاش راهداران

تمام محورهای اصلی مواصلاتی آذربایجان شرقی باز است

تمام محورهای اصلی مواصلاتی آذربایجان شرقی باز است

تبریز- تمام محورهای اصلی مواصلاتی آذربایجان شرقی باوجود بارش شامگاه دیروز استان باز است.

به گزارش خبرنگار مهر، با تلاش راهداران و مسئولان برف روبی راه های آذربایجان شرقی تمام محورهای اصلی استان برف روبی شده و مشکلی در تردد خودروها وجود ندارد.

هم اکنون تمام محورهای اصلی مواصلاتی آذربایجان شرقی باوجود بارش شامگاه دیروز دوشنبه استان باز است.

مسئول هماهنگی برف روبی راه های آذربایجان شرقی در این خصوص گفت: به منظور جلوگیری از لغزندگی جاده ها، راه های استان تیغ زنی و برف روبی شد و رفت و آمد در تمامی راه های استان در جریان است.

گفتنی است در این شرایط آب و هوایی و احتمال بارش برف، رانندگان باید برای رفت و آمد در گردنه ها و محورهای برف گیر آذربایجان شرقی، خودروهای خود را به زنجیر چرخ مجهز مجهز کرده و سرعت مطمئنه را رعایت کنند.

کد مطلب 4494591

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