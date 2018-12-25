پیام تسلیت امام جمعه تبریز بمناسبت درگذشت آیت الله هاشمی شاهرودی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسملین سید محمدعلی آل هاشم نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه تبریز طی پیامی رحلت آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی، یار انقلاب و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام را تسلیت گفت.

متن این پیام بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انّا لله و انّا الیه راجعون

إِذَا مَاتَ الْعَالِمُ ثُلِمَ فِی الْإِسْلَامِ ثُلْمَهٌ لَا یَسُدُّهَا شَیْ ءٌ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهِ

خبر رحلت عالم‌ جلیل‌ القدر ، فقیه‌ اخلاق‌، حضرت آیت الله حاج سید محمود هاشمی شاهرودی رضوان اله تعالی علیه باعث تالم و تأثر فراوان شد.

‌رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام و یکی از اساتید برجسته حوزه های علمیه ؛ روحانی پرهیزکار و پاک نهاد و چهره درخشان در علم‌ و عمل ، از مقام‌ والایی در فقه‌ و علوم‌ مرتبط‌ با آن‌ برخوردار بود و در سالهای تحصیل و تدریس‌، برای اعتلای انقلاب‌ اسلامی ایران از هیچ فعالیت اثرگذار و ارزشمند فروگذارنبود.

این عالم بزرگوار جزء مبارزان سیاسی و از همراهان حضرت امام خمینی (قدس سره) بنیان گذار کبیر انقلاب در زمان مبازرات انقلاب اسلامی و یار و یاور رهبر معظم انقلاب اسلامی در این دوران عمر بابرکت نظام اسلامی بودند که علاوه بر مسئولیت هایی همچون ریاست‌ قوه‌ قضائیه‌ و رئیس هیئت عالی حل اختلاف وتنظیم روابط قوای سه گانه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، درس‌های فقه و اصول خود را در شهر مقدس قم در کنار فعالیت های مؤثر و مستمر سیاسی تدوام بخشید.

اینجانب فقدان‌ خسارت باراین‌ روحانی‌ عالی‌ مقام‌ را به محضر حضرت بقیه‌الله الاعظم « عجل‌الله‌ تعالی فرجه الشریف»، مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای عزیز «مدظله العالی»، مراجع عظام تقلید، حوزه‌های علمیه و مردم ولایتمدار و انقلابی ایران اسلامی و همچنین بازماندگان ایشان تسلیت عرض نموده، برای آن فقید سعید علو درجات، و رحمت الهی ازدرگاه خداوند متعال مسئلت دارم.

سید محمدعلی آل هاشم

نماینده ولی فقیه در آذربایجانشرقی و امام جمعه تبریز