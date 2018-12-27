۴۶ میلیون نخ سیگار قاچاق در کردستان کشف و ضبط شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی استان کردستان، سردار علی آزادی اظهارداشت: نیروی انتظامی در راستای تامین امنیت مردم و فراهم کردن شرایط سالم اقتصادی در کشور، مبارزه با قاچاقچیان کالا را به صورت ویژه در دستور کار قرار داده و انجام این ماموریت خطیر نیازمند همکاری و مشارکت همه سازمان ها و نهادها است.

وی، مبارزه با قاچاق مواد دخانی را یکی از اولویت های پلیس در راستای مبارزه با قاچاق کالا عنوان کرد و افزود: ناجا برحسب وظایف ذاتی مبارزه با عناصر توزیع مواد دخانی را به صورت هدفمند در دستور کار قرار داده و موفقیت های بسیار خوبی در این حوزه از ابتدای سال جاری حاصل شده است.

فرمانده انتظامی استان کردستان با اشاره به انهدام شش باند بزرگ توزیع مواد دخانی طی این مدت، گفت: در همین رابطه، بیش از ۲۰ نفر از قاچاقچیان سیگار دستگیر و تحویل مراجع قضائی شدند.

آزادی با اشاره به کشف بیش از ۴۶ میلیون و ۵۸۰ هزار نخ سیگار قاچاق طی این مدت، بیان کرد: این میزان کشفیات در مقایسه با مدت مشابه سال قبل نه درصد رشد داشته است.