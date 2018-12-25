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۴ دی ۱۳۹۷، ۹:۱۸

شدت گرفتن اعتراضات در تونس به دنبال خودسوزی یک شهروند

شدت گرفتن اعتراضات در تونس به دنبال خودسوزی یک شهروند

شهرهای غربی تونس به دنبال فوت یک عکاس خبری این کشور بعد از آتش زدن خود شاهد برگزاری تظاهرات اعتراض آمیز بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، بعد از آنکه «عبدالرزاق زرقی»  یک عکاس تونسی در میدان الشهداء شهر القصرین خود را آتش زد ساکنان این شهر و دیگر شهرهای غربی تونس تظاهرات برگزار کردند.

شاهدان عینی اعلام کردند که نیروهای پلیس برای متفرق کردن تظاهرات کنندگان از گاز اشک آور استفاده کردند. معترضان تونسی نیز در مناطق مذکور لاستیک خودروها را آتش زدند.

تعدادی از جوانان شهر سبیطله نیز راه های اصلی منتهی به این شهر را بستند.

عبدالرزاق زرقی در اعتراض به اوضاع بد اجتماعی تونس خود را آتش زده بود که به دنبال شدت سوختگی فوت کرد.

کد مطلب 4494599

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