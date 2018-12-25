به گزارش خبرگزاری مهر، اتحادیه جهانی کشتی ضمن انتشار تصاویری از این رقابت ها به حضور کشتی گیران مطرح جهان در این مسابقات اشاره کرده و در ادامه نتایج کاملی از این رقابت ها و دیدارهای برگزار شده را قرار داده است.



پنجمین دوره رقابت های کشتی فرنگی جام باشگاه های جهان روزهای ۲۹ و ۳۰ آذرماه در شهر اردبیل برگزار شد و در پایان تیم های بیمه رازی اردبیل، روسیه و سینا صنعت ایذه به ترتیب اول تا سوم شدند.