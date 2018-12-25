به گزارش خبرگزاری مهر، اتحادیه جهانی کشتی ضمن انتشار تصاویری از این رقابت ها به حضور کشتی گیران مطرح جهان در این مسابقات اشاره کرده و در ادامه نتایج کاملی از این رقابت ها و دیدارهای برگزار شده را قرار داده است.
پنجمین دوره رقابت های کشتی فرنگی جام باشگاه های جهان روزهای ۲۹ و ۳۰ آذرماه در شهر اردبیل برگزار شد و در پایان تیم های بیمه رازی اردبیل، روسیه و سینا صنعت ایذه به ترتیب اول تا سوم شدند.
در سایت اتحادیه جهانی منتشر شد؛
بازتاب قهرمانی نماینده کشتی ایران در جام باشگاههای جهان
سایت اتحادیه جهانی اخبار و گزارش کاملی از برگزاری پنجمین دوره رقابت های کشتی فرنگی جام باشگاه های جهان در اردبیل را بر روی خروجی خود قرار داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، اتحادیه جهانی کشتی ضمن انتشار تصاویری از این رقابت ها به حضور کشتی گیران مطرح جهان در این مسابقات اشاره کرده و در ادامه نتایج کاملی از این رقابت ها و دیدارهای برگزار شده را قرار داده است.
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