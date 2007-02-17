برنامه هفته شانزدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای کشور اعلام شد

مسابقات هفته شانزدهم لیگ دسته اول کشور روزهای پنجشنبه و جمعه (سوم و چهارم اسفندماه) برگزار می‌شود.