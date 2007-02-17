برنامه هفته شانزدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای کشور اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام فدراسیون فوتبال تیمهای حاضر در این رقابتها طبق برنامه زیر به مصاف حریف خود می روند:
پنجشنبه 3/12/85
تراکتورسازی تبریز- صنایع اراک ساعت 15 ورزشگاه تختی تبریز
شاهین بوشهر- هما تهران ساعت 15 ورزشگاه شهیدبهشتی بوشهر
اتکاء تهران - کشتوصنعت شوشتر ساعت15 ورزشگاه اختصاصی اتکاء تهران
دیهیم اهواز- پیامارتباطات خراسان ساعت15 ورزشگاه تختی شماره دو اهواز
اکباتان تهران - شموشک نوشهر ساعت15 ورزشگاه شیرودی یک تهران
نیروی زمینی تهران - نساجی مازندران ساعت13 ورزشگاه شیرودی یک تهران
جمعه4/12/85
استقلال دزفول - مقاومت بسیج فارس ساعت 15 ورزشگاه تختی دزفول
پگاه گیلان - ماشینسازی تبریز ساعت 15 ورزشگاه شهیدعضدی رشت
شهرداری تبریز- شیرین فراز کرمانشاه ساعت 15 ورزشگاه تختی تبریز
شهرداری بندرعباس - سرخپوشان دلوارافزار تهران ساعت 15 ورزشگاه تختی بندرعباس
تربیت یزد - آتیه سازان کوثر تهران ساعت 15 ورزشگاه شهید نصیری یزد
مسابقات هفته شانزدهم لیگ دسته اول کشور روزهای پنجشنبه و جمعه (سوم و چهارم اسفندماه) برگزار میشود.
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