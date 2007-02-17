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۲۸ بهمن ۱۳۸۵، ۱۸:۳۹

برنامه هفته شانزدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای کشور اعلام شد

مسابقات هفته شانزدهم لیگ دسته اول کشور روزهای پنجشنبه و جمعه (سوم و چهارم اسفندماه) برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام فدراسیون فوتبال تیم‌های حاضر در این رقابت‌ها طبق برنامه زیر به مصاف حریف خود می ‌روند:
پنجشنبه 3/12/85
تراکتورسازی تبریز- صنایع اراک  ساعت 15 ورزشگاه تختی تبریز
شاهین بوشهر- هما تهران  ساعت 15 ورزشگاه شهیدبهشتی بوشهر
اتکاء تهران - کشت‌وصنعت شوشتر  ساعت15  ورزشگاه اختصاصی اتکاء تهران
دیهیم اهواز- پیام‌ارتباطات خراسان  ساعت15  ورزشگاه تختی شماره دو اهواز
اکباتان تهران - شموشک نوشهر ساعت15  ورزشگاه شیرودی یک تهران
نیروی ‌زمینی تهران - نساجی مازندران  ساعت13 ورزشگاه شیرودی یک تهران
 
جمعه4/12/85
استقلال دزفول - مقاومت بسیج فارس  ساعت 15  ورزشگاه تختی دزفول
پگاه گیلان - ماشین‌سازی تبریز ساعت 15  ورزشگاه شهیدعضدی رشت
شهرداری تبریز- شیرین ‌فراز کرمانشاه  ساعت 15  ورزشگاه تختی تبریز
شهرداری بندرعباس - سرخپوشان دلوارافزار تهران  ساعت 15  ورزشگاه تختی بندرعباس
تربیت یزد - آتیه ‌سازان کوثر تهران  ساعت 15 ورزشگاه شهید نصیری  یزد
کد مطلب 449462

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