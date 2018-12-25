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۴ دی ۱۳۹۷، ۹:۳۰

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی کرمانشاه بیان کرد:

فعالیت ۲۳۰ دستگاه اتوبوس در کرمانشاه

فعالیت ۲۳۰ دستگاه اتوبوس در کرمانشاه

کرمانشاه_مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی کرمانشاه از فعالیت ۲۳۰ دستگاه اتوبوس در کرمانشاه خبر داد.

افشین لرزنگنه در گفتگو باخبرنگار مهر اظهار داشت: هشت دستگاه اتوبوس نوسازی شده جدید با همکاری شهرداری به تملک اتوبوسرانی کرمانشاه درآمده است.

وی افزود: به طور متوسط برای خرید هر دستگاه اتوبوس ۳۰ میلیون تومان هزینه شده است که تا پنج سال دیگر می‌توانند نسبت به جابجایی مسافرین اقدام کنند.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی کرمانشاه تعداد اتوبوسهای کرمانشاه را پیش از این ۲۳۰ دستگاه اعلام و عنوان کرد: این اتوبوس ها به بخش خصوصی واگذار شده است.

وی از توزیع ۲۰۰ حلقه لاستیک به قیمت کارخانه بین اتوبوس‌ها خبر داد و گفت: همه اتوبوس‌های درون شهری به جز دو دستگاه به سیستم گرمایشی تجهیز شده‌اند و به دو دستگاه باقیمانده نیز اخطار داده شده است.

لرزنگنه با بیان اینکه بازسازی ترمینال شماره یک نیز انجام شده است، افزود: با تخصیص چهار میلیارد تومان برای بازسازی و نوسازی ناوگان حمل و نقل درون شهری موافقت شده تا این مبلغ از محل فروش اوراق سکوک اجاره بدست آید.

کد مطلب 4494620

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