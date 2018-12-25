تیم ملی فوتبال ایران سطح توقعات هواداران فلسطین را بالا برد!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران روز گذشته در دیداری تدارکاتی در قطر به مصاف فلسطین رفت و با نتیجه تساوی یک - یک متوقف شد.

سایت عربی زبان «کوره» با اشاره به این مسابقه اعلام کرد که دیدار با ایران، سقف توقعات و آرزوهای مردم فلسطین را بالا برده است!

کوره نوشت: «باوجود اینکه فلسطین در جام ملت های آسیا در گروه سختی کنار استرالیا مدافع عنوان قهرمانی، سوریه و اردن قرار دارد، کسب نتیجه تساوی یک - یک مقابل ایران در اردوی قطر، سقف توقعات و آرزوهای تماشاگران فلسطین قبل از شروع جام ملت ها را بالا برده است. بازی با ایران از دیگر بازی های تدارکاتی فلسطین متفاوت تر است چرا که این کشور در رده بندی فیفا در جایگاه اول آسیا و ۲۹ دنیا قرار دارد. فلسطین هم در رده ۱۶ آسیا و ۹۹ دنیا است.»

فلسطین پیش از این در دیداری تدارکاتی مقابل چین هم به نتیجه تساوی یک - یک رسیده بود و یک بازی دوستانه هم با عراق در پیش خواهد داشت.