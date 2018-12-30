موسسه توسعه «مادر» تئاتر است/ سایه حواشی مجازی بر سر تئاتر

خبرگزاری مهر-گروه هنر: شرایط پرخبر و البته پرتنش این روزهای تئاتر اهمیت و جایگاه مدیریت تئاتر به ویژه در بخش دولتی را بیش از پیش مهم جلوه می دهد و از سوی دیگر چشم هنرمندان را به سوی تصمیم های مدیران می برد.

با حضور شهرام کرمی مدیرکل هنرهای نمایشی در خبرگزاری مهر از او درباره عقبه اتفاقات فعلی و امکان پیشگیری از آنها و انفعال وی پرسیدیم. وی در بحش نخست گفتگو تاکید کرد که بعد از بازداشت یک روزه مدیر تئاتر شهر و یک کارگردان تئاتر «مدیریتش ترسوتر» نشده است. وی همچنین درباره نصب دوربین مداربسته در پشت صحنه اجراهای تئاتر توضیح داد و اعلام کرد که فقط در محل های عبور و مرور عمومی دوربین نصب می شود. برخورد سلیقه ای، فقدان قانون جامع، برابر نبودن افراد مقابل همین قانون های موجود، تاثیر سرمایه گذاران بر شکل گیری امتیازهای تئاتری و ... از دیگر موضوعاتی که در بخش نخست گفتگو درباره آنها صحبت کردیم.

در بخش دوم گفتگوی خود با خبرگزاری مهر به موضوعات مختلفی از جمله فشارهایی که به تئاتر به بهانه های مختلف وارد می شود و همچنین حواشی ایجاد شده درباره تبلیغات آثار نمایشی در فضای مجازی و شبکه های ماهواره ای سخن گفت.

در بخشی از این گفتگو درباره حواشی ایجاد شده به خاطر عملکرد شورای نظارت و ارزشیابی تئاتر نیز صحبت شد که البته به دلیل اینکه این گفتگو قبل از تغییر محسن امیری سرپرست شورای نظارت و ارزشیابی و معرفی سیدوحید فخر موسوی به عنوان رئیس جدید شورا انجام شده بود، مباحث از گفتگو حذف نشده است.

در ذیل بخش دوم و پایانی این گفتگو آمده است:

*اشاره کردید که سیاسی تر شدن فضای عمومی جامعه باعث برخی فشارها به تئاتر هم شده است. شما چقدر در مقابل فشار آدم ها و گروه‌های سیاسی می توانید مقاومت کنید و در چه شرایطی می شکنید، چون به نظر می رسد وحدت رویه ای در قبال تئاتر آزاد و تئاترهای دیگر وجود ندارد و حساسیت ها در بخش تئاتر آزاد وجود ندارد و یا کمتر است.

-ما نسبت به وضعیت و اتفاق هایی که در تئاتر آزاد رخ می دهد واکنش نشان می دهیم، چند روز پیش بود که ۴۰ نماینده مجلس به خاطر همین تئاتر آزاد به وزیر تذکر دادند. ما در تمام حوزه ها سعی می کنیم نظارت خود را داشته باشیم و حوزه تئاتر را کنترل کنیم. شما بخشی از فعالیت‌های درونی ما را نمی بینید.

تئاتر آزاد مدام کنترل می شود و همین ضرورت باعث شد تا ما کانون تئاتر کمدی تهران را تأسیس کنیم که یک شورا دارد * می خواهید چند نمونه از تئاترهای آزاد را برای شما نام ببریم که هر روز اجرا می شوند و اگر یکی از مواردی که در آن اجراها وجود دارد در تئاتر رسمی و حرفه ای دیده شود، آن تئاتر توقیف و کارگردان آن زندانی می شود.

- شما ذکر کنید و ما قطعا مانع می شویم تا کار اصلاح شود. تئاتر آزاد مدام کنترل می شود و همین ضرورت باعث شد تا ما کانون تئاتر کمدی تهران را تاسیس کنیم که یک شورا دارد.

* این مورد را آقای رحمت امینی در زمان حضورش در شورای ارزشیابی و نظارت پیگیر بود.

- به زودی مدیر کانون و شورای آن معرفی می شود زیرا ضرورت دارد درباره اتفاق هایی که در تئاتر کمدی که ما از این عنوان به جای تئاتر آزاد استفاده می کنیم، اقدامی جدی شود. ما جلساتی با انجمن صنفی و هنرمندان فعال حوزه تئاتر کمدی داشته ایم و به شدت دچار چالش هستیم که این حوزه را مدیریت کنیم. باید این بخش را هم ببینیم که تئاترهای کمدی نقش بسزایی در بحث سرگرمی در سطح جامعه دارند ولی باید بر این حوزه کنترل داشته باشیم زیرا آفت های خود را هم دارد.

هر وقت درباره این نمایش ها که به شکل نامحسوس کنترل می شود، متوجه موضوعاتی خلاف اخلاق و مجوز صادر شده باشیم برخورد می کنیم. ما از چند ماه پیش به شدت در حوزه تئاتر کمدی ورود و نظارت داریم. من بارها روی این موضوع تاکید می کنم که باید مسائل تئاتر در درون خودمان حل شود.

* ما هم نگران رد پا و ورود نهادهای بیرون از تئاتر هستیم.

- تئاتر برای اندیشه است و ما در حوزه تئاتر اندیشه ورز دچار چالش نمی شویم و وقتی دچار چالش می شویم که مباحث غیراخلاقی بخواهد در یک اثر منعکس شود.

* چرا از این واژه غیراخلاقی استفاده می کنید؟ مگر چه اتفاقی بر صحنه تئاتر رخ می دهد که شما از این واژه استفاده می کنید؟

- شما در تناقض حرف خود صحبت می کنید، می گویید در تئاتر آزاد این اتفاق می افتد و ...

* بله در تئاتر آزاد این اتفاق می افتد ولی در تئاتر مستقل یا حرفه ای اتفاقی غیراخلاقی رخ نمی دهد که شما از این واژه استفاده می کنید.

- اگر در تئاتر کسی بخواهد از الفاظ رکیک استفاده کند مشکل ساز است.

* موضوع این است که بعد از قضیه بازداشت رئیس تئاتر شهر، به یکباره شورای نظارت و ارزشیابی حساسیت خود را روی نمایش ها چندین برابر می کند. شورای نظارت این کار را می کند که وقتی فشاری از بیرون وارد می شود دست های خود را بالا ببرد و بگوید ما مقصر نیستیم. این وضعیت بیانگر آن نیست که پیش از این قانون اجرا نمی شده و حالا شورای نظارت قانونمدار شده است. به زعم بسیاری از هنرمندان تئاتر عملکرد شورای نظارت بسیار عجیب و سختگیرانه شده است.

- باید مصداقی بگویید در کدام بخش این سختگیری‌ها شده است، شورای نظارت با مدیریت(وقت) آقای امیری ورود خاصی نکرده که بخواهد سختگیری مضاعفی داشته باشد.

* همین آقای امیری بود که هزینه های بسیاری برای تئاتر و شورای نظارت و ارزشیابی ایجاد کرد که اگر مایل باشید مصداق‌های آن را ذکر کنیم.

- به هر حال من نمی خواهم بگویم که همه نکات مطرح شده از سوی ما درست است و نقدهای شما وارد نیست. باید صحبت خود را اصلاح کنم زیرا تئاتر با بی اخلاقی عجین نیست و تئاتر برای اخلاق است اما گاهی اوقات می تواند انحراف هایی در یک اثر نمایشی شکل بگیرد که از کلمات غیرمتعارف استفاده کند و یا حرکات ناشایست روی صحنه انجام دهد. هنرمندان ما به این موضوع آگاه هستند.

* چند فیلم سینمایی و یا سریال و برنامه تلویزیونی را ببینید و بررسی کنید که چه کلمات، جملات و حرکات غیرمتعارفی در آنها وجود دارد.

در جمع های مختلف این انتقاد را وارد کرده ام که صحنه های موجود در یک فیلم با فروش چند میلیاردی را با اتفاقاتی که روی صحنه تئاتر شکل می گرفت مقایسه کنید - من این موضوع را قبول دارم و در جمع های مختلف این انتقاد را وارد کرده ام که صحنه های موجود در یک فیلم با فروش چند میلیاردی را با اتفاقاتی که روی صحنه تئاتر شکل می گرفت مقایسه کنید. متاسفانه هجمه ای روی تئاتر شکل گرفته است که هر چند وقت یکبار پررنگ می شود. این اتفاق هم به من و هم به هنرمندان لطمه می زند. این بی انصافی در حق تئاتر است. هر تئاتری که اندیشه به مخاطبش می دهد فاخر است، حالا اگر در نمایشی نکته ای خلاف فکر و سلیقه ما باشد نباید به تمام تئاتر تعمیم داده شود.

* شما باید از تئاتر و هنرمندان تئاتر حمایت کنید و نگذارید فشار به گروه ها وارد شود. در دوره هایی آثاری روی صحنه رفتند که اگر قرار بود در این زمان اجرا شوند به طور حتم روی صحنه نمی رفتند.

- مساله این است که شما بخشی از کارهای ما را رؤیت نمی کنید و ما هم درباره این موضوعات اطلاع رسانی نمی کنیم به همین دلیل تفسیرهایی درباره فعالیت های ما شکل می گیرد. شما از بخشی از فعالیت های ما در پشت صحنه مطلع نیستید.

* ما خروجی و آن چیزی را که دیده می شود مورد استناد قرار می دهیم. حالا به موضوع تبلیغ آثار نمایشی در شبکه های ماهواره ای بپردازیم. زمانی در سینما نیز این موضوع مطرح بود و در آن زمان آقای ایوبی رئیس وقت سازمان سینمایی با صدا و سیما رایزنی‌هایی را جهت پخش تیزر فیلم های سینمایی انجام داد و این یکی از ابزارهایی بود که سینماگران را قانع کرد نگاهشان را از ماهواره بردارند. الان هم اگر بپذیریم که کار گروه های نمایشی برای پخش تیزر آثارشان در شبکه های ماهواره ای غیرقانونی است، شما چه رایزنی‌هایی با تلویزیون برای پخش تیزر تئاترها انجام داده اید؟

- این معضل تبلیغ نمایش ها در تلویزیون سر دراز دارد و نمی توان با یک مذاکره آن را به نتیجه رساند. چند سال پیش هم خانه تئاتر نشستی را با آقای ضرغامی رئیس وقت سازمان صدا و سیما در زمینه تبلیغ آثار نمایشی در تلویزیون داشت و منجر به تفاهمنامه شد ولی باز هم هیچ اتفاقی نیفتاد. من چند روز پیش در کمیسیون فرهنگی مجلس بودم و خواهش کردم که از سوی کمیسیون این موضوع به نهادهایی که می توانند به تئاتر کمک کنند انتقال داده شود تا بتوانیم نقش حمایتی تلویزیون را هم داشته باشیم. تبلیغات در شبکه های ماهواره ای غیرقانونی است و این موضوع ابلاغ شده است و حتی کالاهای صنعتی نیز تبلیغ نمی شوند. در حوزه تئاتر هم قوه قضاییه با هیچ گروهی تعارف ندارد و مجوز اجرای عمومی اثر یا آثاری را که در شبکه های ماهواره ای پخش می شوند، لغو می کند.

ما انتظار داریم که گروه های نمایشی به این قانون توجه داشته باشند ولی از طرف دیگر این خلاء را هم داریم که تئاتر از هیچگونه حمایت در تبلیغات بهره نمی برد. اگر تلویزیون از پخش تیزرهای تبلیغاتی نمایش ها حمایت کند، برای گروه های تئاتری خیلی تاثیرگذار خواهد بود. من چندین بار پیگیر این موضوع بوده ام و حتی شخص وزیر ارشاد نیز پیگیر این ماجرا هستند که بتوان تفاهمی را با سازمان صدا و سیما در این زمینه داشت. واقعیت این است که با توجه به سابقه ای که این امر در گذشته داشته چندان خوش بین به حمایت تلویزیون از پخش تیزر آثار نمایشی نیستم ولی امیدوارم بتوانیم این تعامل را ایجاد کنیم.

* یعنی اعمال قانون درباره تخلف خیلی سریع و بدون مماشات است ولی گرفتن حق و امتیاز پخش تیزر آثار نمایشی از تلویزیون به اظهار امیدواری موکول می شود؟

- من تلاش خود را انجام می دهم و در کمیسیون فرهنگی مجلس نیز این موضوع را مطرح و پیگیری کردم و امیدوارم به نتیجه برسد.

* در این خلاء که از آن صحبت می کنیم و به دلیل اینکه گروه ها امکان تبلیغ در تلویزیون را ندارند و رسانه ها نیز تاثیرگذاری خود در حوزه تبلیغات را از دست داده اند، گروه ها به سمت تبلیغ در فضاهای مجازی سوق پیدا می کنند زیرا مجبور هستند از طریق فروش گیشه هزینه های خود را تامین کنند. قانون مشخصی نیز برای تبلیغ در فضای مجازی وجود ندارد ولی وقتی از نوع تبلیغات گروه ها در فضای مجازی خوشش نیاید با گروه برخورد می شود.

بخشی از حواشی ما در حوزه تئاتر همین فضای مجازی و انعکاس فعالیت های گروه های نمایشی در فضای مجازی است - این هم یکی از نکاتی است که لازم است هنرمندان به آن توجه کنند. بخشی از حواشی ما در حوزه تئاتر همین فضای مجازی و انعکاس فعالیت های گروه های نمایشی در فضای مجازی است. اگر در چارچوب مقررات واقعیت تئاتر را منعکس کنیم، در زمینه تبلیغ آثار نمایشی بسیار تاثیرگذار خواهد بود. متاسفانه خیلی از هنرمندان به این فضا و شرایط آن و رعایت اصول بی توجه هستند، می بینیم که عکس های پشت صحنه تئاتر در فضای مجازی منتشر می شود.

* مگر قانونی در این زمینه داریم؟

- قانونی نداریم و به همین دلیل می گویم که امیدوارم هنرمندان به یک سری اصول توجه داشته باشند. ما یک حریم خصوصی داریم و طبیعی است که در فضای مجازی نباید حریم خصوصی خود را منعکس کنیم. گاه دیده ایم که گروه نمایشی شوخی های شکل گرفته در تمرین نمایش را تبدیل به تیزر کرده و در فضای مجازی منتشر می کند. این تیزر نمی تواند انعکاس دهنده فضای تئاتر باشد زیرا متعلق به پشت صحنه است، معتقدم چیزی که به عنوان تیزر تئاتر چه از پشت صحنه و چه از اجرای اثر منعکس می شود باید مورد دقت قرار گیرد زیرا به نام تئاتر ثبت می شود.

قانونی نیز در این زمینه وجود دارد که هر چیزی که قرار است برای تبلیغ یک اثر نمایشی چه در فضای مجازی و چه فضاهای محیطی مورد استفاده قرار گیرد، باید مجوز شورای نظارت و ارزشیابی اداره کل هنرهای نمایشی را دریافت کند. تیزرها و حتی عکس های روی صحنه هم از ما مجوز می گیرد ولی صحبت من این است که اگر در فضای مجازی به جای انتشار عکس های غیررسمی از تئاتر به انعکاس عکس های رسمی توجه شود، مشکلی پیش نمی آید.

*حالا برویم سراغ همان آماری که درباره شکل گیری سالن های خصوصی و تعداد اجراهای تئاتر در یک شب ارائه دادید که معتقدم نشان دهنده رشد تئاتر نیست زیرا بخشی از این سالن ها و اجراها از سطح کیفی لازم برخوردار نیستند. سالن های خصوصی وقتی شکل می گیرند باید دارای درجه بندی باشند که از چه امکاناتی برخوردار هستند و دلیل اینکه بلیت نمایش در فلان سالن بالاتر از بقیه باشد باید مشخص شود. سامانه های فروش هم که در این بین تبدیل به مافیای اجرای تئاتر شده اند و خیلی جای سؤال دارد که چرا اداره کل هنرهای نمایشی طی این همه سال نتوانست سامانه فروش بلیتی را با برند مجموعه تئاتر شهر راه اندازی کند که درصد فروش بلیت از گروه ها نیز کسر نشود. حالا کار به جایی رسیده که سامانه های فروش بلیت با برخی افرادی که با آن ها در ارتباط هستند شروع به تصمیم گیری درباره انتخاب بازیگر و شکل اجرای یک اثر نمایشی می گیرند. وضعیت مجموعه تئاتر شهر هم که هر روز وخیم تر از قبل می شود، سیستم لوله کشی و فاضلاب مجموعه در بدترین وضعیت ممکن به سر می برد ولی برای بازسازی ماشینری سالن اصلی مجموعه تصمیم گیری می شود، گویا اولویت بندی بازسازی و ضرورت آن مدنظر نیست.

- دغدغه مضاعف من به عنوان مدیرکل هنرهای نمایشی، وضعیت مجموعه تئاتر شهر است و چون از خانواده تئاتر هستم و به آن تعلق دارم، با مشکلات و معضلات موجود در این زمینه آشنایی دارم. اینگونه نیست که بی برنامه باشیم، تئاتر شهر طی چند سال گذشته با معضلات متعددی مواجه بوده و ما جلسات متعددی را طی چند ماه حضورم در اداره کل هنرهای نمایشی برای حل این معضلات برگزار کرده ایم. شهردار منطقه از تئاتر شهر بازدید داشت و نشستی برگزار و طی آن مقرر شد وضعیت دستفروشان پیرامون مجموعه تئاتر شهر که وزیر ارشاد هم درباره سامان دهی این وضعیت صحبت کرده بود، حل شود. تفاهم خوبی انجام شده تا این اتفاق شکل بگیرد و امیدوارم اجرایی شود.

خوشبختانه در حال حاضر درون مجموعه تئاتر شهر بازسازی در حال انجام است و درباره بازسازی ماشینری سالن اصلی هم تفاهمنامه از چند سال پیش منعقد شده بود ولی به دلیل اینکه نمی خواستیم برنامه اجراهای سالن اصلی با مشکل مواجه شود این کار را انجام ندادیم.

* ماشینری سالن اصلی زیاد مهم نیست زیرا آنقدر تاسیسات و فضاهای دیگر مجموعه نیاز به بازسازی و تعمیرات دارد که ماشنیری سالن اصلی در اولویت پایین تری قرار می گیرد.

- قرار است صندلی های سالن چهارسو صندلی ها تعویض شود و کار بازسازی مجموعه تئاتر شهر همچنان انجام می شود ولی بخشی از مشکل ما وضعیت اعتبارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

* آنقدر بحث سامان دهی دستفروشان پیرامون مجموعه تئاتر شهر طولانی شده که گویا قرار است با باندهای فروش مواد مخدر برخورد شود. شهرداری چند منطقه با هم نشست می گذارند که باید چه کار کنند، شورای شهر بارها جلسه می گذارد ولی نمی تواند هیچ اقدامی در این زمینه انجام دهد.

- دلایل مختلفی دارد، زیرا ما نمی توانیم درباره محیطی که بیرونی و متعلق به فضای سبز و شهری است، تصمیم گیری کنیم...

* سند مجموعه تئاتر شهر شامل فضای پیرامونی آن هم هست و اینگونه نیست که آن فضای پیرامونی متعلق به فضای سبز و شهری باشد.

من می توانم درباره معضلات درون تئاتر شهر تصمیم بگیرم ولی در خصوص محیط پیرامونی نهادهای دیگر درگیر هستند که باید با آن ها تعامل برقرار کرد. خوشبختانه این اتفاقات افتاده و امیدوارم که به ثمر برسد ولی تئاتر شهر گرفتار آسیب های مختلفی است و سیستم فاضلاب آن مشکل دارد و مجبوریم اقداماتی را انجام دهیم که مشکلات درون مجموعه را مرتفع کنیم - تا محدوده تالار وحدت «گذرگاه فرهنگ و هنر» تعریف شده و با شورای شهر نشست داشته ایم و همه اینها در حد گفتگو و جلسات تشریفاتی باقی مانده است. بعد از این هم جلساتی را برگزار خواهیم کرد و مطالبه گری شما هم درست است و باید این موضوع را به نتیجه برسانیم. من می توانم درباره معضلات درون تئاتر شهر تصمیم بگیرم ولی درباره محیط پیرامونی نهادهای دیگر درگیر هستند که باید با آنها تعامل برقرار کرد. خوشبختانه این اتفاقات افتاده و امیدوارم که به ثمر برسد ولی تئاتر شهر گرفتار آسیب های مختلفی است و سیستم فاضلاب آن مشکل دارد و مجبوریم اقداماتی را انجام دهیم که مشکلات درون مجموعه را مرتفع کنیم. ما مدام با دفتر طرح های عمرانی وزارت ارشاد جلسه برگزار می کنیم و قرار است از اردیبهشت ماه سال ۹۸ سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر برای انجام تعمیرات، چند ماهی تعطیل شود و امیدوارم این بار مرحله پایانی بازسازی بتواند شکل آبرومندی به مجموعه تئاتر شهر بدهد.

خوشبختانه در این چندماهه صندلی های تماشاخانه سنگلج تعویض شد و شکل آبرومند و خوبی گرفت.

* معضل فاضلاب و لوله کشی تنها مختص مجموعه تئاتر شهر نیست و در تالار هنر نیز این معضل وجود دارد. فضاها و سالن های تئاتر شرایط خوبی برخوردار ندارند ولی ما توقع داریم که مخاطب چند 10 هزار تومان پول بلیت بدهد. آیا نظارت شما فقط روی آثار نمایشی است و معضلات دیگر نادیده گرفته می شوند؟

- به این معضلات و مشکلات آگاه هستیم...

* هر مدیری که حضور پیدا می کند، می گوید به این مسایل و مشکلات آگاه هستم. اگر نصف مصاحبه ما با مدیران اداره کل و تئاتر ایران را بخوانید جملات مشترک و مشابه بسیاری در آن ها دیده می شود از جمله «به موضوعات آگاه هستیم»، دبیران جشنواره تئاتر فجر نیز جمله مشترکی دارند مبنی بر اینکه «اگر می دانستیم وضعیت و مشکلات اینگونه است دبیری جشنواره تئاتر فجر را نمی پذیرفتیم.»

- کار اجرایی کردن به این راحتی نیست و خیلی پیچیده است. نمی شود با دید غیر اجرایی به موضوعات نگاه کرد. ما پیگیر موضوع هستیم و شهردار منطقه هم در مجموعه تئاتر شهر حضور پیدا کرده است.

* در سال های گذشته مدام از این بازدیدها از سوی اعضای شورای شهر و شهرداری منطقه و غیره وجود داشته ولی همه این بازدیدها در سطح بازدید باقی مانند.

- به تفاهم هایی که می رسیم متعهد نمی شوند و کافی است نهادی در اجرای این تفاهمنامه به وظیفه خود عمل نکند و یا گرفتار مشکل اعتباری بشویم. به عنوان مثال وقتی می گویم سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر در اردیبهشت سال ۹۸ بازسازی می شود، اگر دفتر طرح های عمرانی با مشکل اعتبار مواجه شود این امر به تعویق می افتد.

* سالن اصلی بازسازی نشود ولی فضای پیرامون مجموعه ساماندهی شود خیلی ارزشمندتر است. مدام شنیده می شود که امیدواریم این اتفاق بیفتد. چرا وقتی نهادی کم کاری می کند شما این موضوع را رسانه ای نمی کنید؟ چطور همه توپ را به زمین تئاتری ها می اندازند ولی شما نمی توانید بگویید چه کسانی در تفاهم هایی که منعقد شده کم کاری می کنند؟

- در طول سال جاری ۴۵ درصد اعتباری که برای تئاتر در مجلس مصوب شده متعلق به اداره کل هنرهای نمایشی است و نهادهای دیگر به اندازه ما یا نصف ما اعتبار تئاتر گرفته اند ولی باز هم ما باید پاسخگو باشیم و همه چیز به اداره کل هنرهای نمایشی برمی گردد.

* وزارت ارشاد ماه گذشته که فهرست حمایت های مالی خود را منتشر کرد به وفور سازمان، انجمن و مراکزی به اسم حمایت و تولید تئاتر بودجه میلیاردی دریافت کرده اند. نکته جالب این است که همین بودجه ۴۵ درصدی که شما اشاره کردید نیز باید از طریق موسسه توسعه هنرهای معاصر پرداخت شود یعنی قدرت آقای افضلی مدیرعامل این موسسه قدرت تصمیم گیری بیشتری از شما در حوزه تئاتردارد. چقدر از بودجه ای که برای تئاتر وارد مؤسسه توسعه هنرهای معاصر می شود، به تئاتر تزریق می شود؟ چقدر بودجه در سال جاری از سوی مؤسسه به تئاتر پرداخت شده است؟

- متاسفانه امسال اعتبار زیادی نگرفته ایم. از ابتدای سال تاکنون چیزی حدود ۶ یا ۷ میلیارد تومان گرفته ایم که بخش عمده اش بابت دیون سال گذشته پرداخت شده است. ما هنوز پولی برای فعالیت های امسالمان به غیر از پول برگزاری جشنواره تئاتر عروسکی و جشنواره تئاتر کودک، دریافت نکرده ایم.

* شما در اداره کل هنرهای نمایشی هر کاری که بخواهید بکنید باید با موسسه توسعه هنرهای معاصر در میان بگذارید تا ببینید به شما بودجه ای پرداخت می کند یا نه؟

- اعتبار ما را موسسه در اختیارمان قرار می دهد چون به عنوان موسسه مادر شناخته می شود. ما مطالبات زیادی داریم که هنوز به ما پرداخت نشده است.

از ابتدای سال تاکنون چیزی حدود ۶ یا ۷ میلیارد تومان گرفته ایم که بخش عمده اش بابت دیون سال گذشته پرداخت شده است * پس موسسه توسعه هنرهای معاصر «مادر» تئاتر، هنرهای تجسمی و موسیقی است! نکته ای که در پایان این نشست می خواهیم به آن بپردازیم بحث تولید و اجرای تئاتر در شهرهای دیگر کشور است. در بسیاری از استان ها به صورت جزیره ای درباره تئاتر تصمیم گیری می شود، به عنوان مثال در شهر تبریز اماکن به تئاترها مجوز می دهد. در این زمینه ورودی نمی کنید؟

- ما انجمن هنرهای نمایشی را داریم که بازوهای اجرایی ادارات کل ارشاد هستند ولی فعالیت ها در استان های مختلف خیلی متغیر است. اشاره شما درست است. در شهری مانند مشهد اجرای عمومی تئاتر رونق بالایی دارد و در کرمان تئاتر خصوصی بسیار موفق است ولی در برخی استان ها اجرای عمومی تئاتر وجود ندارد و فقط جشنواره های تئاتر استانی برگزار می شود.

رویه ما تقویت انجمن های هنرهای نمایشی و فعالیت های آن ها است، نقش جشنواره ها در فعالیت مستمر تئاتر در سطح استان ها بسیار تاثیرگذار است. نکته قابل توجه این است که نمی توانیم الگوی تئاتر استان های مختلف را تئاتر تهران قرار دهیم چون به لحاظ فرهنگی متفاوت هستند. ما باید روی بحث آموزش در استان های مختلف کار کنیم و در دوره هایی روی بحث آموزش سرمایه گذاری شد که تاثیرگذار بود. ما روی این موضوع برنامه ریزی می کنیم تا از طریق انجمن هنرهای نمایشی بحث آموزش تئاتر در استان ها را گسترش دهیم.

بودجه ای را هم برای تولیدات تئاتر در استان های مختلف در نظر گرفته ایم تا جریان تئاتر و اجرای عمومی مستمر باشد.

معضل اساسی ما این است که در همه استان ها نگاه به اداره کل هنرهای نمایشی دوخته شده در حالیکه ما در سال مبلغ ۲ میلیارد تومان بودجه برای تمامی ۳۲ استان در اختیار داریم که در نتیجه به هر استان بودجه ناچیزی تعلق می گیرد. برخی استان ها از اعتبار نهادهای دیگر برای تئاتر استفاده می کنند که باعث رشد تئاتر آن شهرها یا استان ها شده است.

* یعنی دولت برای مخاطبان و علاقه مندان به تئاتر در استان ها سهمی را در نظر نگرفته و حمایت درستی از این جریان نمی کند؟

- با بودجه ای که در اختیار داریم در حد توانمان برای تولید و اجرای تئاتر در شهرهای مختلف تلاش می کنیم ولی ما نمی توانیم تمام جریان تئاتر استان های مختلف ایران را از سوی اداره کل هنرهای نمایشی هدایت کنیم.