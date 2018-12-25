پارلمان عربی خواستار تجدید نظر چک در انتقال سفارتش به قدس شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، «مشعل سلمی» رئیس پارلمان عربی در پیامی به نخست وزیر، رئیس مجلس سنا و وزیر خارجه جمهوری چک، از این کشور خواست در تصمیم خود مبنی بر انتقال سفارتش به قدس اشغالی تجدید نظر کنند.

بر اساس این گزارش، وی در پیام خود از مقامات جمهوری چک خواست تا به قوانین و معاهدات بین‌المللی پایبند بوده و دست به اقدامی نزنند که به وضعیت تاریخی و حقوقی قدس اشغالی لطمه‌ای وارد شود.

مشعل سلمی در پیام خود همچنین اظهارات «میلوش زمان» رئیس جمهوری چک که متعهد به انتقال سفارت این کشور به قدس اشغالی شده بود، را به شدت محکوم و آن را نقض صریح قوانین و قطعنامه‌های بین‌المللی و تحولی ریشه‌ای در موضع چک دانست که از اولین کشورهایی بود که در سال ۱۹۸۸ کشور فلسطین را به رسمیت شناخت.