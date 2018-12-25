به گزارش خبرنگار مهر، مریم قائمی صبح سه‌شنبه در نشست با مسئولان محیط زیست استان بوشهر به ظرفیت‌های بالای خلیج فارس اشاره کرد و اظهار داشت: حفاظت و حراست از دریا و محیط زیست دریایی دارای اهمیت بسیار بالایی است.

رئیس مرکز اقیانوس شناسی خلیج فارس بوشهر با اشاره به اهمیت اجرای برنامه‌های پژوهشی خاطرنشان کرد: این مرکز دارای توانمندی‌های بالایی در زمینه اجرای طرح‌های پژوهشی و تحقیقاتی در حوزه محیط زیست به ویژه محیط زیست دریا است.

مدیرکل محیط زیست استان بوشهر نیز در این نشست با اشاره به اهمیت توجه به پژوهش در زمینه مطالعات دریایی و خلیج فارس شناسی اظهار داشت: تحقیقات و پژوهش های محیط زیستی در استان بسیار خوب در حال پیگیری است.

فرهاد قلی‌نژاد با تاکید بر لزوم کاربردی‌شدن تحقیقات، بیان کرد: باید بیشتر پژوهش‌ها کاربردی شده و نتایج آن در کارگروه زیربنایی استان پیگیری کنیم تا بتوان مشکلات محیط زیستی را از طریق پژوهش مرتفع کرد.

وی افزود: برای جلوگیری از دوباره کاری و ساماندهی پژوهش‌های حوزه محیط زیست باید بانک اطلاعاتی پژوهش‌های محیط زیستی استان بوشهر نیز ایجاد شود تا دستاوردها و منابع این مطالعات در اختیار همگان قرار گیرد.

مدیرکل محیط زیست استان بوشهر افزود: زیرساخت های ایجاد بانک اطلاعات طرح‌ها و مطالعات پژوهشی استان و بانک اطلاعات پژوهشگران محیط زیستی در دست پیگیری است.