به گزارش خبرنگار مهر، هیات اجرایی آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ (وادا)، سه ماه پیش فهرست جدید مواد ممنوعه این آژانس را برای اجرا در سال جدید میلادی نهایی و در اختیار تمام کشورهای عضو قرار داد.

بر این اساس از هفته آینده و همزمان با آغاز سال ۲۰۱۹ میلادی که با سه شنبه ۱۱ دی ماه مصادف خواهد شد، وادا این فهرست را با تغییرات اعمال شده در آن ملاک عمل قرار خواهد داد.

البته به گفته غلامرضا نوروزی رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی این تغییرات بسیاری جزئی بوده اما در هر صورت ورزشکاران از هفته آینده باید فهرست جدید را ملاک قرار دهند تا در آنالیز نمونه گیری های انجام شده از آنها، مشکلی پیش نیاید.

دبیرکل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (نادو) در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سه ماه پیش که فهرست جدید مواد ممنوعه وادا با تغییرات اعمال شده نهایی شد، آن را ترجمه کرده و در اختیار تمام فدراسیون ها قرار دادیم. علاوه بر این یک نسخه از این فهرست را هم بر روی سایت اطلاع رسانی نادو قرار دادیم تا منبعی باشد برای کسانی که به فهرست جدیدی دسترسی پیدا نکرده اند.

وی تاکید کرد: همزمان با آغاز سال میلادی جدید، این فهرست را ملاک عمل برای نمونه گیری، آنالیز تست ها و مدیریت نتایج قرار می دهیم. ورزشکاران خیلی جدی باید به این مسئله توجه داشته باشند.

نوروزی خاطرنشان کرد: البته فهرست مواد ممنوعه ۲۰۱۹ نسبت به فهرست فعلی تغییر گسترده ای ندارد. برخی تغییرات اعمال شده که بسیار جزئی است اما در هر صورت ورزشکاران از همه آینده باید این فهرست و باید و نباید های آن را در نظر داشته باشند به خصوص اینکه از سال آینده میلادی، نمونه گیری خونی از ورزشکاران نیز در برنامه نادو ایران قرار دارد.

رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی ادامه داد: برای نمونه گیری خون که تاکنون در ورزش ایران انجام نشده است، مذاکرات خوبی با قطری ها داشته ایم تا بتوانیم از همکاری آزمایشگاه آکردیته این کشور برای آنالیز تست ها استفاده کنیم. آنها شرایط خود را برای این همکاری اعلام کرده و ما هم در پاسخ، نظرات خود را مشخص کرده و تفاهم نامه موردنظر را امضا کرده ایم. منتظر هستیم تا مسئولان آزمایشگاه قطر پاسخ نهایی را به ما اعلام کنند تا بعد از امضای قرارداد همکاری توسط آنها، به طور رسمی کارمان را برای نمونه گیری خون آغاز کنیم.

نوروزی تصریح کرد: قطعا باید وضعیت همکاری با آزمایشگاه قطر مشخص شود و بعد از آن نمونه گیری خونی انجام شود چراکه اینگونه تست ها خیلی سریع و در فاصله ۲۴ ساعت باید در اختیار آزمایشگاه قرار بگیرد تا آنالیز شود. نتیجه بررسی روی نمونه گیری خونی به مراتب دقیق تر و قابل استنادتر از نمونه ادرار است. به همین دلیل این نوع نمونه گیری را در برنامه قرار داده ایم.