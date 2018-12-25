محمدرضا بیاناتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: طبق اعلام مرکز پیام و کنترل فرماندهی عملیات یک عملیات اطفای حریق و ۴ عملیات امداد و نجات حریق حاصل تلاش آتش نشانان همدان در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

وی گفت: شهروندان همدانی دیروز ۴۰۸ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته اند که از این تعداد ۵ مورد منجر به عملیات شده است.

بیاناتی بابیان اینکه ۱۵ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده و ۱۳۰ تماس اشتباه بوده است، گفت: متاسفانه ۲۵۷ مورد از تماس ها نیز ایجاد مزاحمت و یک مورد گزارش حریق کذب بوده است.

وی گفت: عملیات انجام شده در این مدت مورد آتش سوزی شامل حریق قالیشویی در جاده ملایر بوده است.

بیاناتی گفت: همچنین ۴ مورد عملیات امداد و نجات شامل نجات افراد محبوس شده در منزل در خضر، نجات حیوانات در عباس آباد، مهار حیوانات در بلوار مدنی و عملیات امداد و نجات در حادثه سقوط در رودخانه در شهرک مدنی توسط آتش نشانان به انجام رسید.

رئیس سازمان آتش‌نشانی همدان اضافه کرد: تعداد ۲ نفر نجات یافته طی این عملیات گزارش شده است.