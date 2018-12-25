به گزارش خبرگزاری مهر، «رومن پاولوف» نماینده اتحادیه جهانی کشتی در رقابت های کشتی فرنگی جام باشگاه های جهان در اردبیل با بیان این مطلب افزود: با توجه به حضور قهرمانان مطرح کشتی دنیا و تیم های روسیه، ترکیه و صربستان و همچنین کشتی گیران مطرح ایرانی این مسابقات در سطح کیفی و فنی بسیار بالایی برگزار شد.

داور المپیکی کشور اوکراین تصریح کرد: حضور پرتعداد تماشاگران و پرشدن سالن بیش از ظرفیت آن و تشویق های بی امان آنها برایم بسیار جالب و بی نظیر بود.

وی اظهار داشت: برای سومین بار بود که به ایران می آمدم، دفعات قبل به عنوان داور مسابقات بین المللی و همچنین داور مسابقات انتخابی تیم ملی ایران قضاوت کردم، اما این بار به عنوان نماینده اتحادیه جهانی کشتی بودم و رقابتهای کشتی فرنگی جام باشگاه های جهان در اردبیل بدون هیچ نقصی برگزار شد.

پاولوف ادامه داد: با توجه به برگزاری مسابقات بین المللی در سطح بسیار بالا، ایران قابلیت برگزاری مسابقات بزرگی همچون قهرمانی جهان نیز را در تمامی رده های سنی دارد.

نماینده اتحادیه جهانی کشتی گفت: در مسابقات جام باشگاه های جهان با توجه به شکست برخی از قهرمانان در دوره مقدماتی می شد پیش بینی کرد تیم بیمه رازی به عنوان قهرمانی می رسد چراکه این تیم بسیار قدرتمند بود و با شایستگی به عنوان نخست رسید.

وی در پایان خاطرنشان کرد: متأسفانه در مسابقات لیگ برخی از مربیان اصول و نحوه اعتراض (چلنج) را به خوبی نمی دانند که بهتر است قبل از ورود چنین مربیانی به عرصه لیگ با برگزاری کلاس های آموزشی آنان را از قوانین روز کشتی دنیا مطلع کرد.