برای از بین بردن تفکرات تروریستی در عراق تلاش می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر عراق در کنفرانس خبری مشترک با «پترو بارولین» نخست وزیر واتیکان در شب میلاد حضرت مسیح (ع) تاکید کرد: ما از لحاظ نظامی داعش را شکست دادیم و برای از بین بردن تفکرات تروریستی تلاش می کنیم.

وی در ادامه افزود: ما به تلاش های خود برای بازسازی عراق و باز گرداندن تمام آوارگان به کشور ادامه می دهیم. ما همچنین منتظر سفر پاپ واتیکان به عراق که دربرگیرنده پیام همزیستی مسالمت آمیز میان ملتها و ادیان مختلف است هستیم.

عبدالمهدی تاکید کرد: داعش که به تمام عراقی ها از جمله مسیحیان ظلم کرد، ساخت این کشور نیست. ما معتقدیم که گسترده شدن اقدامات داعش به تمام کشورها و ملتها ضرر می رساند.