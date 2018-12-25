به گزارش خبرگزاری مهر، مدرسه ملی سینمای ایران و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری بنیاد سینمایی فارابی، سلسه نشستهای سینما و ادبیات با عنوان «همآیی قلم و دوربین» را از ۱۵ تا ۱۸ دیماه برگزار میکنند.
مسعود کیمیایی، هوشنگ مرادی کرمانی، حسن فتحی، چیستا یثربی، واسینی الاعرج (رمان نویس الجزایری و استاد دانشگاه الجزایر و سوربون) و زینب الاعوج (شاعر الجزایری و استاد دانشگاه الجزایر و سوربون) در این سلسه گفتگوها حضور دارند.
فتنه نوشتن (خوانش ایرانی از رمان های واسینی الاعرج)، گفتگوی مسعود کیمیایی و واسینی الاعرج پیرامون فیلم «سفر سنگ»، گفتگوی هوشنگ مرادی کرمانی و واسینی الاعرج با عنوان «مربای شیرین، زیتون تلخ»، گفتگوی حسن فتحی و واسینی الاعرج با موضوع «شهرزاد تهران، شهرزاد بغداد» و در خاتمه گفتگوی زنان کارگردان سینمای ایران و جهان عرب با حضور چیستا یثربی و زینب الاعوج با عنوان «مرا به نام کوچکم صدا بزن!» از رئوس برنامههای این سلسه نشستها است.
همچنین کارگاه «اقتباس سینما از ادبیات: از متن روایی تا متن دراماتیک» با حضور واسینی الاعرج رماننویس الجزایری روز سه شنبه ۱۸ دی برگزار خواهد شد.
علاقهمندان برای اطلاع از نحوه شرکت در نشستها و ثبتنام برای کارگاه آموزشی با شماره تلفنهای ۲۲۹۰۵۲۴۶ (داخلی ۱۱۱) و ۰۹۱۲۸۸۳۶۳۰۵ تماس حاصل کرده و یا به سایت www.mmciran.com مراجعه کنند.
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