ششمين كنفرانس مهندسي ساخت و توليد ايران هفته آينده برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، دبير ششمين كنفرانس مهندسي ساخت و توليد ايران امروز در جمع خبرنگاران با اعلام اين خبر گفت: ششمين كنفرانس مهندسي ساخت و توليد ايران براي دستيابي به آخرين يافته هاي علمي و تحقيقاتي و ايجاد ارتباط و تبادل نظر، تشويق همكاري و تشريك مساعي ميان محققين، متخصصين و متفكرين دانشگاه و صنعت و درك نيازمنديها و توانمنديهاي يكديگرو پديد آوردن امكان شناخت حال و آينده كشور و جهان و چشم اندازها، فرصت ها، محدوديت ها و تهديدها و بسترسازي براي ايجاد تفكرات هدفمند و جهان گرايي از اهداف برگزاري اين كنفرانس ذكر كرد.

امير عبدالله افزود: سيصد و چهار مقاله براي اين كنفرانس ارسال شد كه هشتاد مقاله آن براي چاپ و ارايه و توسط چهارصد وسي و هفت داوربرگزيده شدند.

به گفته وي ، از سيصد و چهار مقاله ارسال شده براي اين كنفرانس حدود 42 درصد مقالات صنعتي است كه مقالات ارايه شده در چهار نشست موازي و در مجموع در بيست نشست ارايه مي شوند.

وي برگزاري هشت سمينار تخصصي در روز دوم كنفرانس را به منظور بررسي آخرين دستاوردهاي فناوري مينه هاي ساخت و توليد و راهكارهاي بهسازي صنعت ايران و كارگاه يك روزه در روز سوم و كارگاه آموزشي- تخصصي يك روزه در روز چهارم را از برنامه هاي جانبي اين كنفرانس ذكركرد.